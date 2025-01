Tra le notizie di mercato sul Napoli di oggi, spicca una clamorosa indiscrezione riportata dal giornalista Salvatore Caiazza su Il Roma. Il quotidiano, a pagina 16, lancia l’allarme sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia, alimentando le preoccupazioni dei tifosi. Per dovere di cronaca, SpazioNapoli riprende quanto scritto, riportando i fatti secondo le fonti del cronista.

“Il PSG vuole subito Kvara” è il titolo che campeggia sull’articolo, riaccendendo voci già emerse in estate. Allora, il club francese aveva tentato un’offerta che includeva anche Victor Osimhen, ma il Napoli declinò, trattenendo il georgiano e cedendo invece il nigeriano al campionato turco lo scorso settembre.

Kvaratskhelia-PSG: i dettagli dell’operazione secondo Il Roma

Il quotidiano ipotizza che, con il rinnovo contrattuale ancora in sospeso, la dirigenza del Napoli potrebbe anticipare la cessione del numero 77, convinta che l’addio sia comunque inevitabile a fine stagione. Caiazza scrive:

“Il Paris Saint-Germain fa sul serio per acquistare Kvara. Cristian Zaccardo, intermediario nell’acquisto del giocatore tre anni fa, avrebbe lasciato Dubai in fretta per incontrare emissari parigini, il procuratore Mamuka Jugeli e il ds Manna. L’affare è concreto: non si tratta più di semplici discussioni, ma di una reale possibilità di cessione nel mercato invernale. Antonio Conte avrebbe già dato il suo benestare.”

L’offerta si aggirerebbe intorno ai 90 milioni di euro. Secondo l’analisi di Il Roma, Kvaratskhelia non sarebbe più indispensabile nel progetto tecnico di Antonio Conte, complici le recenti buone prestazioni di David Neres, che ha trovato spazio e continuità.

Federico Chiesa come possibile erede di Kvaratskhelia

Se Kvaratskhelia dovesse partire, il Napoli avrebbe già individuato il suo possibile sostituto: Federico Chiesa. L’esterno italiano, attualmente al Liverpool, sarebbe in cerca di una nuova opportunità dopo un’esperienza poco brillante in Premier League. Secondo Caiazza:

“Chiesa non si è mai adattato al calcio inglese e sarebbe pronto a tornare in Italia. Antonio Conte lo aveva già cercato ai tempi dell’Inter, ma la Juventus bloccò l’operazione. Ora potrebbe finalmente allenarlo a Napoli.”

L’operazione potrebbe avvenire con la formula del prestito fino a giugno, con diritto di riscatto. Chiesa, acquistato dal Liverpool per 12 milioni di euro più bonus, percepisce un ingaggio tra i sei e i sette milioni, ma il costo per i prossimi sei mesi sarebbe sostenibile per le casse del Napoli.

La cessione di Kvaratskhelia, oltre a garantire un’enorme plusvalenza, permetterebbe a De Laurentiis di riequilibrare i conti dopo gli investimenti estivi. Inoltre, i proventi della vendita di Osimhen, prevista per giugno, contribuirebbero a ulteriori operazioni di mercato.

