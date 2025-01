FOGGIA, 09 gennaio 2025. La sindaca di Foggia, Maria Episcopo, ha espresso un sentito saluto e un profondo ringraziamento al dottor Ludovico Vaccaro, che dopo otto anni lascia la guida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per assumere un nuovo incarico alla Procura di Lecce.

Con parole di gratitudine, la prima cittadina ha sottolineato i risultati straordinari ottenuti da Vaccaro nella lotta alla criminalità, sia organizzata che comune, e nella tutela dei principi fondamentali dello Stato di diritto. “Saluto con doverosa, sincera e sentita gratitudine – da cittadina prima ancora che sindaca – il dott. Ludovico Vaccaro per gli otto anni alla guida della Procura di Foggia”, ha dichiarato la sindaca, rimarcando il costante impegno del procuratore nella difesa della legalità e delle istituzioni.

La sindaca Episcopo ha anche elogiato l’attenzione che Vaccaro ha riservato al coinvolgimento della comunità, in particolare delle scuole e dei giovani, ritenendo fondamentale il loro ruolo nella lotta alla mentalità mafiosa. “Il tempo dedicato agli incontri con gli studenti è stato un esempio prezioso, seminando speranza per un futuro migliore”, ha aggiunto, riconoscendo l’importanza di educare le nuove generazioni ai valori della legalità.

Vaccaro lascia Foggia dopo un periodo caratterizzato da importanti successi investigativi, ma anche da un’incessante battaglia contro fenomeni criminali che hanno segnato profondamente il territorio. Ora lo attende un nuovo incarico alla Procura di Lecce, dove la sindaca è certa che saprà confermare le sue qualità umane e professionali.

“Lo ringrazio per i risultati ottenuti e per il costante impegno profuso insieme a tutto il personale della Procura e del Tribunale di Foggia”, ha concluso Episcopo, sottolineando come l’esempio di Vaccaro rappresenti un modello da seguire per l’intera comunità.

