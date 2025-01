La Stagione del Petruzzelli apre con Il Corsaro di Verdi

L’apertura della Stagione d’Opera e di Balletto 2025 della Fondazione Petruzzelli sarà venerdì 17 gennaio alle 20.30 con Il Corsaro di Giuseppe Verdi, coproduzione Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova e Fondazione Teatro Regio di Parma, per la regia di Lamberto Puggelli. Venerdì 10 gennaio alle 19.00, nel foyer del Teatro Petruzzelli, Francesco Izzo terrà la Conversazione sull’Opera dedicata a Il Corsaro di Giuseppe Verdi. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Condurrà l’Orchestra il direttore stabile del Teatro Petruzzelli Stefano Montanari. A riprendere la regia Grazia Pulvirenti.

Le scene sono di Marco Capuana, i costumi di Vera Marzot, il disegno luci di Andrea Borelli, maestro d’armi Renzo Musumeci Greco, maestro del Coro Marco Medved. Daranno vita all’opera: Rame Lahaj (Corrado 17, 19, 21, 23 gennaio), Zizhao Guo (Corrado 18 gennaio), Guanqun Yu (Medora 17, 19, 21, 23 gennaio), Benedetta Torre (Medora 18 gennaio), Vladimir Stoyanov (Seid 17, 19, 21, 23 gennaio), Luca Galli (Seid 18 gennaio), Salome Jicia (Gulnara 17, 19, 21, 23 gennaio), Carmen Lopez (Gulnara 18 gennaio), Mauro Secci (Selimo), GiovanniEmanuele Cordaro (Giovanni), Tommaso Nicolosi (Un eunuco, uno schiavo).

Il melodramma tragico di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, fu rappresentato per la prima volta al Teatro Grande di Trieste nel 1848. Il soggetto, l’omonimo poemetto di George Byron, aveva attirato l’attenzione di Verdi nel 1844, la storia ripercorre le avventure di un gruppo di corsari, tra cui il protagonista Corrado, della sua amata Medora, e ancora del pascià Seid con i suoi soldati musulmani, le odalische e la prediletta Gulnara. I personaggi vivono tra amori travolgenti, battaglie e intrepide avventure in mare, una vicenda in pieno spirito romantico che non mancherà di appassionare il pubblico del Teatro Petruzzelli. Lo spettacolo sarà in replica al Teatro Petruzzelli: sabato 18 gennaio alle 18.00, domenica 19 gennaio alle 18.00, martedì 21 gennaio alle 20.30, giovedì 23 gennaio alle 18.00.

Lo riporta l’ANSA