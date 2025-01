Lucera-San Severo, svolta storica per la "strada della morte": via libera al completamento

“Sono soddisfatto che finalmente si completi la Strada provinciale 109, che collega Lucera a San Severo, in provincia di Foggia. Oggi il presidente Michele Emiliano si è esposto personalmente, garantendo che i fondi per questo obiettivo saranno messi integralmente a disposizione dalla Regione Puglia. È innegabile che vi sia stato un momento di frattura che ci ha portati a scontrarci in Consiglio, in seguito al mio accampamento di tre giorni in Aula. Tuttavia, come lo stesso Presidente ha affermato, si è trattato di passione politica e della veemenza con cui ho sostenuto la necessità di mettere in sicurezza quella strada. Il dialogo si è quindi ripristinato grazie all’intermediazione dell’assessore Sebastiano Leo e del segretario Pd, Domenico De Santis, che ringrazio. Le successive interlocuzioni tra me e il Presidente hanno condotto al risultato odierno.

Si dice: alla fine, tutto è bene ciò che finisce bene. Sicuramente da ora sarò più sereno perché quell’arteria è realmente pericolosa, fa veramente paura. Non a caso è conosciuta come ‘la strada della morte’. Ricordo che sia il primo che il secondo tratto furono realizzati proprio grazie al mio impulso. Quello è un collegamento che va percorso obbligatoriamente se dai Monti dauni si vuole prendere l’autostrada, perché conduce al casello della A14 verso nord e alla dorsale Adriatica, anche verso il mare molisano e garganico. Pertanto, è una strada trafficatissima anche da mezzi pesanti. Ecco il perché di tantissimi incidenti.

Cominciai a lottare per il suo ampliamento e la messa in sicurezza ben prima di scendere in politica, era il 2005 quando morirono padre Paolo Novero e il suo collaboratore Mario Benincaso. Tutti ricorderanno la raccolta di oltre 9 mila firme con la collaborazione di tanti cittadini che la pensavano come me, tanto da formare un apposito Comitato, la fitta interlocuzione con Carmine Stallone, allora presidente della Provincia di Foggia, e le numerose proteste che organizzai, tra cui una bara, una sposa in abito sporco e sgualcito e una macchina incidentata portati direttamente a Piazza Duomo a Lucera come simboli della situazione. Ma fecero un certo effetto anche i cartelloni con il teschio insanguinato e messaggi forti affissi sia in centro che agli stessi incroci della 109. Poi, a due giorni dall’occupazione della strada, Stallone dichiarò pubblicamente l’impegno di finanziare il lotto, e lo fece con lo stanziamento di 6,5 milioni di euro. E così ottenni i lavori sul primo tratto di poco più di 6 chilometri sul versante di Lucera che furono completati nel 2009.

Quelli sul secondo, invece, mi videro impegnato nel ruolo di delegato in Provincia con Francesco Miglio presidente, e in questo caso nel 2019 c’è stato l’altro allargamento della carreggiata, sempre da 6 a 10 metri e mezzo sui circa 3 chilometri dal lato di San Severo. Finalmente, anche questo ultimo tratto viene finanziato.

Ora tocca all’ente Provincia di Foggia procedere speditamente con il progetto esecutivo e completare l’opera. Oggi è un giorno cruciale, ma sicuramente, quando i lavori sulla 109 saranno terminati, avremo fatto qualcosa di veramente buono, evitando altre morti”.