Manfredonia – Con una recente delibera di giunta, il Comune di Manfredonia ha introdotto importanti misure compensative per mitigare gli impatti ambientali e paesaggistici causati dagli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili presenti sul territorio.

La delibera prevede che le società operanti nel settore trasferiscano al Comune una quota pari al 3% dei proventi derivanti dalla vendita di energia elettrica e dagli incentivi associati. Tali fondi saranno destinati a una serie di interventi prioritari mirati a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a promuovere la sostenibilità ambientale.

Tra le iniziative già pianificate figurano:

Manutenzione e ristrutturazione del patrimonio comunale , con particolare attenzione all’efficientamento energetico e alla sicurezza sismica;

Riqualificazione del verde pubblico , attraverso nuove piantumazioni, aree giochi e spazi comunitari, incluso un "fido park" dedicato agli animali domestici;

Installazione di centraline ambientali per monitorare e ridurre i livelli di inquinamento;

Interventi per la mobilità sostenibile , come la realizzazione di parcheggi attrezzati con colonnine di ricarica per veicoli elettrici;

Costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), per favorire l'autoconsumo e la condivisione di energia pulita.

Un futuro sostenibile per Manfredonia

L’assessora all’Ambiente, Mariarita Valentino, ha sottolineato l’importanza strategica di questa iniziativa per il futuro della città.

“Questa delibera rappresenta un passo fondamentale per coniugare sviluppo economico e tutela del nostro territorio. Attraverso le misure compensative, potremo realizzare interventi che migliorano concretamente la qualità della vita dei cittadini, investendo su infrastrutture sostenibili, spazi verdi e servizi innovativi. L’obiettivo è non solo mitigare gli impatti ambientali, ma anche trasformare queste risorse in un’opportunità per rendere Manfredonia una città all’avanguardia, rispettosa dell’ambiente e capace di offrire nuove prospettive alle future generazioni”, ha dichiarato.

La delibera rappresenta un impegno concreto dell’amministrazione comunale per uno sviluppo sostenibile e condiviso, con ricadute positive per l’intera comunità. Il testo completo sarà presto consultabile sul sito istituzionale del Comune, in un’ottica di trasparenza e coinvolgimento attivo dei cittadini.