Manfredonia, 7 gennaio 2025 – In una riunione convocata presso il Palazzo di Città, la Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l’anno 2025, garantendo la continuità operativa dell’ente fino all’approvazione del bilancio di previsione triennale 2025-2027.

Il provvedimento è stato adottato in conformità all’articolo 163 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), che disciplina l’esercizio provvisorio in caso di mancata approvazione del bilancio entro i termini previsti.

La seduta, presieduta dal sindaco Domenico La Marca, si è svolta alla presenza del segretario generale Giacomo Scalzulli e degli assessori comunali, i quali hanno deliberato all’unanimità. La decisione si inserisce in un contesto normativo definito dalla proroga ministeriale, che ha posticipato al 28 febbraio 2025 il termine ultimo per l’approvazione dei bilanci triennali degli enti locali. Tale proroga è stata necessaria per consentire una maggiore certezza finanziaria a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2025.

L’approvazione del PEG provvisorio è stata basata sulle previsioni definitive dell’anno 2025 contenute nel bilancio triennale 2024-2026, già adottato nel gennaio dello scorso anno. Tale strumento permette la gestione finanziaria e amministrativa dell’ente in linea con i principi di armonizzazione contabile stabiliti dal d.lgs. 118/2011.

Gli obiettivi operativi per l’esercizio provvisorio

La Giunta ha assegnato specifici obiettivi ai dirigenti e ai responsabili dei servizi. Tra questi:

L’osservanza dei principi contabili per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio;

L’adozione di misure finalizzate al risanamento finanziario, tra cui il potenziamento dell’ufficio tributi e la dismissione di beni immobili;

La velocizzazione delle procedure di riscossione delle entrate e la riduzione dei residui attivi;

La riconciliazione dei rapporti di credito e debito con le società partecipate.

Vincoli e limiti di spesa

Nel rispetto della normativa vigente, il PEG provvisorio consente l’impegno di spese correnti entro il limite di un dodicesimo delle previsioni annuali per ciascun programma. Sono escluse da tale limite le spese regolate per legge o non suscettibili di frazionamento, come quelle legate alla continuità dei servizi essenziali. Per le spese in conto capitale, sono consentiti esclusivamente interventi di somma urgenza.

Il provvedimento pone particolare attenzione al monitoraggio delle spese in linea con il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, adottato nel 2019 e oggetto di verifica periodica da parte della Corte dei Conti. Quest’ultima ha recentemente confermato il raggiungimento degli obiettivi intermedi, sebbene rimangano prescrizioni operative da rispettare.

Per garantire la massima trasparenza, è stato stabilito che ogni determinazione dirigenziale debba contenere una chiara attestazione circa il rispetto dei limiti di spesa e la conformità con il Piano di Riequilibrio.

