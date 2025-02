Manfredonia piange la prematura scomparsa di Anna Rita Quitadamo, deceduta il 1° gennaio 2025 a Siegen, in Germania, all’età di 59 anni. La comunità locale piange la perdita di una donna dalla personalità generosa, affettuosa e sempre pronta ad aiutare chi ne aveva bisogno.

La famiglia di Anna Rita, devastata dal dolore, ha condiviso l’annuncio con grande tristezza.

Il programma delle esequie prevede che la salma di Anna Rita arrivi a Manfredonia venerdì 10 gennaio 2025. L’accoglienza avverrà alle ore 11:00 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, mentre la cerimonia funebre si terrà alle ore 16:00 nello stesso luogo, offrendo alla comunità un’opportunità per salutare per l’ultima volta la cara Anna Rita e stare vicino alla famiglia in questo doloroso momento.

La sua vita è stata segnata da un grande impegno verso gli altri, una dolcezza e una forza che rimarranno per sempre nel ricordo di chi l’ha conosciuta.

Condoglianze sincere ai familiari della donna, dalla redazione e dai lettori di StatoQuotidiano.it