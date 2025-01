Manfredonia, primo passo verso un regolamento sul benessere animale

Il Comune di Manfredonia si prepara a fare un importante passo in avanti nella gestione del benessere animale e della lotta contro il randagismo. Per la prima volta, infatti, verrà introdotto un regolamento dedicato alla cura degli animali e alla loro tutela. A questo progetto ha contribuito attivamente la VI Commissione consiliare, presieduta dal consigliere comunale di Europa Verde, che ha lavorato a stretto contatto con l’assessora all’ambiente, Valente, la Polizia Locale, l’ENPA, il servizio veterinario ASL e vari professionisti del settore. La redazione del regolamento è iniziata a fine novembre e si appresta ad arrivare presto all’esame del consiglio comunale. Obiettivo principale di questa iniziativa è non solo garantire una gestione efficace e coordinata degli animali in città, ma anche porre le basi per combattere con decisione il fenomeno del randagismo e per favorire la creazione delle colonie feline.

Questi primi mesi di attività della Commissione sono stati caratterizzati da alcuni risultati concreti: è stato approvato un emendamento allo Statuto Comunale in tema di ecosostenibilità, è stato definito il regolamento per l’istituzione della Consulta dell’ambiente, che includerà un tavolo specifico sul benessere animale, e si è intervenuti sul Regolamento di Polizia Mortuaria, modificandolo per permettere l’ingresso dei cani al cimitero. Il lavoro svolto finora ha evidenziato l’importanza di un approccio collettivo e integrato, con una forte collaborazione tra le forze politiche presenti in Commissione. La riuscita di questo progetto dipenderà, infatti, anche dal sostegno di tutte le forze politiche, unite nella volontà di costruire una città più sensibile e responsabile verso gli animali.

La lotta al randagismo, in particolare, richiede azioni mirate e coordinate: l’adozione di campagne di microchippatura, l’attivazione di programmi di sterilizzazione nelle zone rurali, e la promozione dell’adozione dei randagi tramite media e iniziative pubbliche. Un altro obiettivo importante è la realizzazione di un canile di elevata qualità che possa rispondere alle esigenze della città. In questo contesto, la collaborazione con l’ASL e il suo servizio veterinario risulta fondamentale per attuare una strategia complessiva e operativa. Il ruolo della politica, infatti, non si limita a lanciare slogan, ma si concretizza nelle azioni quotidiane e nei risultati tangibili. L’impegno dell’assessora Valente e delle varie parti coinvolte rappresenta una garanzia per la buona riuscita di questo ambizioso progetto.

In particolare, Europa Verde, che ha promosso con forza il tema del benessere animale, ha assicurato ai cittadini il massimo impegno su temi cruciali come la tutela degli animali e la creazione di spazi adeguati, come le aree di sgambamento per cani, oltre a sensibilizzare la cittadinanza contro i botti, spesso causa di ferite per gli animali. L’impegno culminerà nella realizzazione di un nuovo canile di proprietà comunale, una struttura che rappresenterà un ulteriore passo verso una gestione più moderna e sensibile del rapporto tra la città e gli animali. L’adozione di questo regolamento sarà quindi un segno tangibile dell’evoluzione culturale della città di Manfredonia, sempre più attenta alla tutela dei diritti degli animali e al loro benessere.