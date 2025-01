La Puglia si prepara a una settimana meteorologica variabile, con condizioni di tempo stabile nei primi giorni e un peggioramento progressivo verso il weekend. Ecco nel dettaglio cosa ci attende, con uno sguardo particolare al Gargano e alle altre zone della regione.

Giovedì 9 Gennaio: Serenità e Qualche Nuvola

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da un campo di alta pressione che garantirà tempo prevalentemente stabile e soleggiato su gran parte della regione. Nel dettaglio:

Gargano e litorale adriatico settentrionale: cieli inizialmente poco nuvolosi, ma con un aumento della nuvolosità nel pomeriggio.

Murge e litorale adriatico meridionale: sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, con qualche addensamento verso sera.

Tavoliere: nubi sparse alternate a schiarite, con rasserenamenti in serata.

Litorale ionico e Salento: cieli sereni o poco nuvolosi.

I venti saranno moderati da sud-ovest, con temperature gradevoli e zero termico intorno ai 3100 metri. Il mare, soprattutto nel Basso Adriatico e nel Canale d’Otranto, sarà mosso.

Venerdì 10 Gennaio: Arrivano le Correnti Umide

L’alta pressione si indebolirà leggermente, favorendo l’ingresso di correnti più umide. Questo porterà a un graduale aumento della nuvolosità, specialmente dal pomeriggio.

Gargano e litorale ionico: tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi, ma con addensamenti serali.

Murge e Salento: inizialmente poco nuvolosi, ma con nubi in aumento nel pomeriggio.

Tavoliere: cieli parzialmente nuvolosi al mattino, con formazioni più compatte nelle ore centrali e diradamenti in serata.

Litorale adriatico settentrionale: sereno o poco nuvoloso, con nubi più dense in serata.

Litorale adriatico meridionale: alternanza tra nubi e schiarite per tutta la giornata.

I venti, inizialmente meridionali, ruoteranno a sud-ovest, con un abbassamento dello zero termico a 2350 metri. Mari mossi.

Sabato 11 Gennaio: Piogge e Temporali, Focus sul Gargano

La situazione peggiorerà sabato, con una circolazione depressionaria che porterà molte nubi e precipitazioni diffuse su tutta la regione.

Gargano e Daunia: cieli inizialmente poco nuvolosi, ma con un rapido peggioramento nel pomeriggio e l’arrivo di piogge e temporali, anche intensi.

Murge: aumento della nuvolosità sin dal mattino, con rovesci temporaleschi nel pomeriggio.

Tavoliere: nubi in aumento, con deboli piogge pomeridiane che diventeranno più intense in serata.

Litorale adriatico settentrionale, litorale ionico e Salento: progressivo aumento delle nubi con piogge dal pomeriggio, in intensificazione serale con temporali.

Litorale adriatico meridionale: alternanza di schiarite e nubi al mattino, con piogge e temporali in arrivo la sera.

I venti saranno deboli da sud-ovest, in rotazione verso nord-ovest, con mari generalmente poco mossi. Lo zero termico rimarrà intorno ai 2300 metri.

Un fine settimana che si preannuncia movimentato, soprattutto per il Gargano e le aree interne. È consigliato prestare attenzione alle condizioni meteo per pianificare gli spostamenti.