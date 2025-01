Poste Italiane, uno dei principali datori di lavoro in Italia, è finita nuovamente al centro di un caso che coinvolge i diritti dei lavoratori. Stavolta, la questione riguarda migliaia di portalettere precari che, secondo il Movimento “Lottiamo Insieme”, hanno lavorato per anni oltre il limite contrattuale delle 36 ore settimanali, senza ricevere il dovuto pagamento per gli straordinari.

Il “trucco” degli straordinari non autorizzati

Secondo la denuncia del Movimento, Poste Italiane avrebbe sistematicamente beneficiato di prestazioni lavorative gratuite grazie al mancato riconoscimento delle ore eccedenti. I lavoratori precari, nel tentativo di rispettare i carichi di lavoro imposti e sperare in una futura assunzione a tempo indeterminato, avrebbero accettato di lavorare ore extra senza compenso. Questo, spesso, ha significato superare il limite massimo delle 48 ore settimanali stabilito dalla legge, senza alcuna tutela o riconoscimento economico.

L’azienda, secondo quanto riportato dal Movimento, avrebbe sfruttato un sistema che impedisce la registrazione formale degli straordinari non autorizzati. A peggiorare la situazione, il silenzio di molti sindacati di categoria ha lasciato i lavoratori soli a fronteggiare una situazione che appare sempre più insostenibile.

La denuncia e il caso di Andrea Fasano

Dopo una serie di segnalazioni all’Ispettorato del Lavoro, molti portalettere hanno iniziato a richiedere l’accesso ai documenti aziendali per calcolare gli straordinari non pagati. Poste Italiane, invece di ammettere gli errori e risarcire i lavoratori, ha spesso risposto complicando il processo di riconoscimento delle ore extra. Questo ha costretto molti dipendenti a rivolgersi ai tribunali per ottenere giustizia.

Un caso emblematico è quello di Andrea Fasano, ex portalettere con contratto a termine presso l’ufficio di Milano Lambrate, che ha lavorato per Poste Italiane da agosto 2021 a marzo 2022. Durante il suo impiego, Fasano ha accumulato 76 ore di straordinario non pagato, oltre a ulteriori ore eccedenti registrate prima dell’inizio del turno ufficiale. Poste sostiene che queste ultime non debbano essere remunerate, in quanto non rappresentano periodi di lavoro attivo.

Il sostegno legale e la battaglia giudiziaria

A supportare Fasano e altri lavoratori nella loro battaglia legale sono gli avvocati Rocco Bruno e Gerarda Pennella, da anni impegnati al fianco del Movimento “Lottiamo Insieme”. Secondo il team legale, è doveroso riconoscere e remunerare tutto il tempo trascorso dai lavoratori nei locali aziendali, indipendentemente dalle interpretazioni restrittive di Poste Italiane.

La controversia sarà discussa davanti al Tribunale Ordinario di Roma, con un’udienza fissata per la fine di aprile.

Carmine Pascale, rappresentante del Direttivo del Movimento “Lottiamo Insieme”, ha dichiarato:

“È inaccettabile che un’azienda come Poste Italiane continui a beneficiare del lavoro gratuito dei giovani precari, sfruttandoli e poi costringendoli a lunghe battaglie legali per ottenere il minimo riconoscimento dei loro diritti. Questa situazione non solo danneggia i lavoratori, ma rappresenta un’ingiustizia nei confronti dell’intera collettività.”

Il caso di Andrea Fasano è solo uno dei tanti che mostrano come il sistema degli straordinari non pagati sia una pratica diffusa e radicata. La sentenza del Tribunale di Roma potrebbe costituire un precedente importante per garantire maggiore equità e tutela ai lavoratori precari.