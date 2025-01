Prorogate le misure “Patto di Cura” e “Sostegno Familiare” per il 2025

L’Ambito Territoriale di Manfredonia – Mattinata – Monte Sant’Angelo – Zapponeta comunica che, con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1796 e n. 1803 del 16 dicembre 2024, le misure di sostegno “Patto di Cura” e “Sostegno Familiare” sono state prorogate per l’anno 2025. Questi strumenti rappresentano un fondamentale supporto per le famiglie e le persone in situazioni di fragilità.

Patto di Cura

La misura “Patto di Cura” è rivolta ai beneficiari già ammessi attraverso l’Avviso pubblico approvato con A.D. 1040/2023 e garantirà continuità assistenziale per tutto il 2025. È prevista una sovvenzione mensile di 1.200 euro.

Per continuare a usufruire del beneficio, i destinatari devono presentare all’Ambito Territoriale una copia del rinnovo del contratto di lavoro o un nuovo contratto valido almeno fino al 31 dicembre 2025. La documentazione, necessaria per verificare il mantenimento dei requisiti, deve essere inoltrata tempestivamente.

Sostegno Familiare

La misura “Sostegno Familiare” è stata prorogata per i beneficiari ammessi entro il 31 dicembre 2024 e per coloro che risultano in posizione utile nella graduatoria finanziata. Per il 2025, il contributo sarà erogato con queste modalità:

700 euro al mese per le prime quattro mensilità;

250 euro al mese per le successive otto mensilità.

L’importo potrà essere integrato fino a un massimo di 700 euro mensili, subordinatamente all’approvazione della nuova programmazione ministeriale del Fondo Non Autosufficienza 2025/2027.

Informazioni e assistenza

I cittadini interessati devono verificare con attenzione la permanenza dei requisiti richiesti e possono rivolgersi agli uffici competenti per ulteriori chiarimenti o per presentare la documentazione necessaria.

L’Ambito Territoriale offre supporto presso la sede in via San Lorenzo n. 47 a Manfredonia. È possibile contattare gli uffici telefonicamente al numero 0884 519682. L’obiettivo è accompagnare le famiglie in questo percorso e garantire il massimo sostegno.

Lo riporta IlSipontino.net.