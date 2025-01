Raffaella Solimando nuovo Coordinatore di Apricena del movimento politico "Con"

Con grande entusiasmo, il partito “Con” di Apricena annuncia la nomina di Raffaella Solimando come nuovo Coordinatore. Professionista con una lunga esperienza nel settore socio-sanitario e apprezzata figura del territorio, Raffaella Solimando porterà la sua dedizione e competenza per rafforzare la visione e i valori del partito nella comunità locale.

Classe 1989, Raffaella Solimando ha conseguito una laurea in Tecniche Audioprotesiche presso l’Università degli Studi di Ferrara e un Master in Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie. Il suo percorso professionale è arricchito da ruoli di responsabilità come Coordinatore Sanitario e Tecnico Audioprotesista, oltre a esperienze significative come Operatore Socio-Sanitario.

Impegnata attualmente nel corso di laurea magistrale in Management (Scienze Economiche e Giuridiche), Raffaella è una moglie e mamma di due bambini, Maria e Angelo, nonché una cittadina attivamente coinvolta nel bene comune. Nel 2024 è stata candidata consigliere nella lista civica “Il Buon Paese”, distinguendosi per la sua passione e impegno verso la comunità.

Nel suo nuovo ruolo di Coordinatore di “Con”, Raffaella Solimando si propone di promuovere il dialogo, l’inclusione e lo sviluppo del territorio di Apricena, in linea con i principi e gli obiettivi del partito.

“Sono onorata di assumere questo incarico e grata per la fiducia riposta in me. Lavorerò con dedizione per rappresentare le istanze della nostra comunità e costruire un futuro migliore per Apricena”, ha dichiarato Raffaella Solimando.

Il partito “Con” rinnova il suo impegno per un’azione politica basata su trasparenza, partecipazione e progresso, con la certezza che la guida di Raffaella Solimando sarà un prezioso contributo per il raggiungimento di questi obiettivi.