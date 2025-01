Vaccaro nominato Procuratore Generale della Corte d’Appello di Lecce, le congratulazioni del vicepresidente Piemontese

Il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, in relazione alla nomina del dottor Ludovico Vaccaro a Procuratore Generale della Corte d’Appello di Lecce, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Esprimo le mie più sentite congratulazioni al dottor Ludovico Vaccaro per la nomina a Procuratore Generale della Corte d’Appello di Lecce, un prestigioso incarico che rappresenta il riconoscimento del suo straordinario impegno e della sua dedizione nella tutela della legalità e della giustizia.

Durante i suoi anni alla guida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, il dottor Vaccaro ha svolto un lavoro encomiabile, distinguendosi per la capacità di coniugare rigore istituzionale e vicinanza alla comunità.

È stato primattore della “squadra Stato”, scesa in campo per rovesciare un paradigma negativo, riuscendo nell’impresa di cominciare a scrivere una storia nuova nel contrasto alla criminalità e alle mafie a Foggia e in Capitanata. Il dottor Vaccaro è andato oltre perché ha saputo stimolare il dialogo con la politica, sensibilizzando le istituzioni sulle questioni legate alla sicurezza e alla legalità, e sottolineando anche i fattori legati al benessere e alla qualità della vita complessiva di una comunità, rivolgendo un’attenzione particolare ai giovani e promuovendo iniziative volte a diffondere la cultura della legalità nelle scuole come fondamento per un futuro più giusto e responsabile.

Questo patrimonio è così importante e solido che siamo sicuri non sarà smarrito per la nuova esperienza che sta per cominciare, in cui siamo certi che il dottor Vaccaro porterà la stessa passione e competenza, contribuendo a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

A lui va il mio augurio per un mandato ricco di successi e soddisfazioni, e la gratitudine per la lezione civile che ha saputo esprimere al vertice della Procura della Repubblica di Foggia”.