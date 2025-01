“Quando acquistai la mia villetta al villaggio Illiria – ricorda – eravamo invasi dalle zanzare e la strada che portava al Lido del Sole era completamente al buio. I ragazzi, quando uscivano, erano costretti a portare una pila perché non c’erano lampioni.

Le cose sono cambiate con la prima amministrazione del sindaco D’Anelli: per dieci anni abbiamo visto tanti miglioramenti. Strade sistemate, illuminazione pubblica e altri interventi hanno reso più vivibile la zona”.

Nunzia, però, non dimentica il “quinquennio buio” successivo, quando, a suo dire, “non è stato fatto nulla per migliorare la situazione”. La speranza è tornata con il ritorno del sindaco D’Anelli, che ha ripreso in mano le sorti del Lido del Sole: “Abbiamo visto nuove stradine, l’illuminazione e altre migliorie. Tutto sembrava riprendere il cammino giusto”.

Nonostante i progressi, il 2024 ha riservato una grande delusione per i residenti e i turisti. “Quest’anno non è stato possibile fare il bagno in mare – denuncia Nunzia – sembrava una fogna. Tutti ci siamo mobilitati per cercare soluzioni, ma siamo arrivati quasi a fine agosto con un mare ancora puzzolente. Una situazione insostenibile per una località che ha sempre fatto del mare il suo punto di forza”.

La cittadina napoletana, che paga regolarmente la tassa sui rifiuti al comune di Rodi Garganico, non nasconde la sua amarezza: “Il Gargano è un gioiello della natura e il suo mare era tra i più belli. Noi vogliamo che torni così. È fondamentale che le amministrazioni del territorio lavorino insieme per risolvere il problema”.

Nunzia conclude con un appello alle istituzioni: “Spero che questa mia richiesta venga presa in considerazione. Non sono nessuno, sono solo una cittadina che ama questa terra e desidera il meglio per il futuro. Mi auguro che il 2025 sia un anno migliore per tutti, con un mare finalmente pulito e degno della bellezza del Gargano”.

La sua riflessione, inviata a StatoQuotidiano.it, rappresenta il sentimento di molti residenti e villeggianti del Gargano, che chiedono interventi rapidi ed efficaci per tutelare un patrimonio naturale unico nel suo genere.