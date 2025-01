85 anni fa nacque l’idea di Casa Sollievo della Sofferenza (video)

Il 10 gennaio 1940 segna una data fondamentale nella storia di San Giovanni Rotondo e dell’assistenza sanitaria italiana: in quel giorno, nella cella di Padre Pio, nacque l’idea di costruire un ospedale che alleviasse le sofferenze dei malati, destinato a diventare la “Casa Sollievo della Sofferenza”.

Padre Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione, era già noto per la sua profonda spiritualità e per le stimmate che portava dal 1918. La sua fama attirava numerosi fedeli e malati, evidenziando la necessità di strutture sanitarie adeguate in una zona, il Gargano, allora carente di servizi medici.

L’idea di un ospedale prese forma grazie alla collaborazione di alcuni dei più stretti figli spirituali di Padre Pio. Tra questi, il dottor Guglielmo Sanguinetti, medico toscano, e l’imprenditore umbro Mario Sanvico, che il 9 gennaio 1940 si riunirono in un villino vicino al convento per discutere del progetto. Il giorno successivo, 10 gennaio, nella cella di Padre Pio, l’idea prese definitivamente corpo, con l’obiettivo di realizzare una struttura che offrisse sollievo e cure ai sofferenti.

La costruzione dell’ospedale iniziò il 19 maggio 1947, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con un fondo iniziale di quattro milioni di lire. Il progetto fu affidato ad Angelo Lupi, che, pur non essendo un ingegnere, comprese appieno la visione di Padre Pio.

Il 26 luglio 1954 furono aperti gli ambulatori, e il 5 maggio 1956 l’ospedale, con una capacità iniziale di 250 posti letto, fu ufficialmente inaugurato.

Nel corso degli anni, la “Casa Sollievo della Sofferenza” ha ottenuto vari riconoscimenti giuridici: nel 1971 divenne una Fondazione di religione e di culto senza scopo di lucro, assumendo successivamente la qualifica di ospedale provinciale e poi di ospedale generale regionale.

Oggi, l’ospedale è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), riconosciuto come uno dei migliori del Sud Italia.

La visione di Padre Pio si è realizzata in una struttura sanitaria all’avanguardia, che continua a offrire cure mediche di alta qualità, rimanendo fedele alla missione originaria di alleviare le sofferenze umane.