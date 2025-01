“Amleto²”: Filippo Timi in scena in Puglia con una rivisitazione unica della tragedia shakespeariana

Filippo Timi porta in Puglia la nuova edizione del suo spettacolo cult Amleto², una rilettura anarchica e coinvolgente del celebre dramma shakespeariano. L’attore, regista, scrittore e drammaturgo italiano si esibisce sul palcoscenico insieme a un cast eccezionale composto da Lucia Mascino, Marina Rocco, Elena Lietti e Gabriele Brunelli.

Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Giordano di Foggia il 14 e 15 gennaio, con inizio alle ore 21, per poi trasferirsi al Teatro Piccinni di Bari dal 16 al 19 gennaio. A Bari, le rappresentazioni si terranno nei seguenti orari: giovedì 16 gennaio alle 19:30, venerdì 17 gennaio alle 21, sabato 18 gennaio alle 20 e domenica 19 gennaio alle 18.

Un’esperienza teatrale unica

Amleto² non è solo una rivisitazione della tragedia di Shakespeare, ma una mescolanza esplosiva di comicità surreale e dramma intimo. La follia creativa di Filippo Timi, unita alle straordinarie interpretazioni degli attori, trasforma il classico shakespeariano in un cabaret esistenziale che colpisce, emoziona e sorprende.

Nel ruolo di Amleto, Filippo Timi incarna un principe di Danimarca fuori dagli schemi, vitale e pop, che si sforza di liberarsi di un destino incombente. La madre Gertrude, interpretata da Lucia Mascino, si presenta come una figura feroce e scossa da una passione distruttiva verso un figlio inerme. Elena Lietti dà vita a una Ofelia innamorata e perduta, che trova la forza di raccontare il suo dramma nell’ultimo atto prima di annegare. Accanto a questi personaggi classici irrompono il fantasma di suo padre, che assume le sembianze di Marilyn Monroe (interpretata da Marina Rocco), e una soubrette in crisi che si sforza di far fronte alle pressioni della società.

Eventi speciali a Bari

A Bari, l’appuntamento con Amleto² è arricchito da due eventi speciali. Venerdì 17 gennaio alle ore 11, al Teatro Piccinni, la compagnia incontrerà il pubblico in un incontro dal titolo “Dentro la scena”, condotto dal giornalista e scrittore Giancarlo Visitilli, con l’intervento di Cristina Consiglio, docente di Drammaturgia inglese all’Università degli Studi di Bari. L’ingresso è libero. Domenica 19 gennaio, durante lo spettacolo, si terrà “Portami con te!”, un laboratorio dedicato a bambini e ragazzi, a cura di Spine Bookstore, nella Sala Giunta del Comune di Bari.

Un ritorno ricco di esperienza e innovazione

Amleto² segna il ritorno di un gruppo di lavoro che, 15 anni fa, fece il suo debutto teatrale con un successo straordinario. Oggi, gli attori, maturati attraverso esperienze in teatro, cinema e televisione, offrono una nuova prospettiva dello spettacolo, arricchendo e affinando le proprie capacità interpretative.

Filippo Timi, che ha debuttato come regista con Amleto², ha dimostrato fin da subito un talento fuori dal comune. La sua capacità di infondere energia e vitalità, pur essendo alla sua prima esperienza dietro le quinte, ha reso questo spettacolo una vera e propria esplosione teatrale, seguita da un’ampia e calorosa accoglienza in tutta Italia.

Un cast d’eccezione

Accanto a Filippo Timi, il cast include Lucia Mascino, che negli ultimi anni è diventata uno dei volti più ricercati del panorama teatrale, cinematografico e televisivo italiano. Recentemente ha collaborato con registi come Serena Sinigaglia e Filippo Dini, e ha vinto il Premio Flaiano 2023 come Migliore Attrice per Ghiaccio di Bryony Lavery. Con loro in scena, Marina Rocco ed Elena Lietti completano il gruppo di talenti che hanno reso Amleto² un evento teatrale imperdibile.

Info e biglietti

Amleto² è una produzione del Teatro Franco Parenti e della Fondazione Teatro della Toscana. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale di Puglia Culture qui.

Con un mix di talento, creatività e innovazione, Amleto² è pronto a incantare il pubblico pugliese, trasformando un classico senza tempo in un’esperienza unica, capace di risuonare nel presente con forza ed emozione.