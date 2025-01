Candela, 4 milioni di euro per un nuovo Istituto Scolastico

CANDELA – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ammesso a finanziamento, per un totale di 4 milioni, il progetto presentato dall’amministrazione comunale di Candela per l’abbattimento e la ricostruzione dell’edificio scolastico che ospita la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado in Viale XXIV Maggio, per intervento di adeguamento sismico.

Si tratta dell’unico progetto finanziato in tutta la Regione Puglia. “Una notizia che mi riempie di orgoglio – ha detto il sindaco Nicola Gatta – perché rappresenta una bellissima ricompensa dell’impegno e del lavoro svolto.

Dopo l’adeguamento e la riqualificazione della scuola dell’infanzia – ha aggiunto il primo cittadino – anche gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado avranno una scuola tutta nuova, più bella e più sicura. Fatti concreti, non congetture, questo è il nostro modo di amministrare”.