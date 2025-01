Carnevale Manfredonia, Studenti a StatoQuotidiano: "Servono risposte ora"

Manfredonia, 10/01/2025 – Con l’avvicinarsi del Carnevale di Manfredonia, giunto alla sua 71ª edizione, cresce l’attesa per una delle manifestazioni più rappresentative della città. Tuttavia, tra i protagonisti di quest’anno emergono dubbi e preoccupazioni, in particolare da parte degli studenti delle scuole coinvolte, che chiedono maggiore chiarezza e un incontro con l’amministrazione comunale per definire i dettagli organizzativi dell’evento.

Gli studenti, veri protagonisti delle sfilate grazie ai loro costumi colorati e alle coreografie coinvolgenti, si sono rivolti alla redazione di StatoQuotidiano.it per dare voce alle loro richieste. L’obiettivo è ottenere risposte concrete sui tempi e sulle modalità di organizzazione della manifestazione, sollecitando un confronto ufficiale con il Comune. “Ogni giorno che passa – hanno dichiarato alcuni rappresentanti degli istituti scolastici – rischia di compromettere la qualità del lavoro che possiamo realizzare. Servono risposte ora, altrimenti sarà troppo tardi per creare gruppi organizzati e ben preparati”. Il problema principale risiede nel fatto che, con il passare dei giorni, il tempo a disposizione per coordinare i gruppi scolastici si riduce drasticamente. L’organizzazione di costumi, coreografie e carri richiede settimane di lavoro e un forte coordinamento tra studenti e genitori.

Senza una chiara definizione delle linee guida e dei dettagli logistici, il timore è di dover improvvisare, compromettendo l’elevato standard qualitativo che da sempre caratterizza il Carnevale di Manfredonia. L’amministrazione comunale, chiamata in causa dagli studenti, ha dichiarato di essere al lavoro per garantire un’edizione all’altezza delle aspettative, ma al momento non è stata fissata alcuna data per un incontro con i rappresentanti delle scuole. Questo silenzio alimenta ulteriormente l’insoddisfazione e il timore che la macchina organizzativa non sia ancora partita a pieno regime. Il Carnevale di Manfredonia non è solo una festa, ma un simbolo della cultura e dell’identità cittadina. Coinvolge l’intera comunità, dalle scuole alle associazioni, dai commercianti ai cittadini, ed è un evento fondamentale per il turismo locale. Ritardare o compromettere l’organizzazione significherebbe non solo deludere le aspettative degli studenti, ma anche penalizzare l’intera città.

Gli studenti lanciano un appello attraverso le pagine di StatoQuotidiano.it, chiedendo all’amministrazione di convocare al più presto un tavolo di lavoro per discutere i dettagli della 71ª edizione. “Non vogliamo polemiche, ma soluzioni. Il Carnevale è una festa di tutti e, per renderlo speciale, abbiamo bisogno di organizzazione e collaborazione”. Il conto alla rovescia per il Carnevale è iniziato, e il tempo stringe: sarà fondamentale agire rapidamente per non perdere l’occasione di vivere un’edizione memorabile.

