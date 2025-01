Un episodio di condotta “violenta e inaccettabile” ha costretto Ryanair a deviare il volo FR7124, partito da Dublino e diretto a Lanzarote, verso l’aeroporto di Porto. Il responsabile, un passeggero che ha causato disordini a bordo, è ora al centro di un’azione legale avviata dalla compagnia aerea, che richiede un risarcimento superiore a 15.000 euro. L’incidente, avvenuto il 9 aprile scorso, ha provocato notevoli disagi ai 160 passeggeri, costretti a perdere un’intera giornata di vacanza.

La dichiarazione di Ryanair

“È inaccettabile che i nostri passeggeri, molti dei quali in viaggio con amici o familiari per una vacanza estiva, debbano subire ritardi e disagi a causa del comportamento irresponsabile di una sola persona,” ha dichiarato un portavoce della compagnia. “Purtroppo, questo è quanto accaduto sul volo da Dublino a Lanzarote, dirottato su Porto a causa dell’atteggiamento violento di un passeggero. L’incidente ha comportato costi significativi, inclusi pernottamenti, spese dei viaggiatori e costi di atterraggio, per un totale di 15.000 euro. Per questo motivo, abbiamo avviato un’azione civile per recuperare tali spese.”

Tolleranza zero

Ryanair ha ribadito la propria politica di “tolleranza zero” verso comportamenti di disturbo a bordo. “Speriamo che questa iniziativa serva da deterrente per futuri episodi simili, garantendo un ambiente di viaggio sicuro e rispettoso per passeggeri ed equipaggio,” ha concluso il portavoce.

Lo riporta TGCOM24.