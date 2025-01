Fasano-Manfredonia: ecco la terna arbitrale. Dettagli biglietti

Il campionato di Serie D si prepara a entrare nel vivo con la 19^ giornata del Girone H, che vedrà protagonisti il Fasano e il Manfredonia. Il match si disputerà domenica 12 gennaio 2025 alle ore 15:00, presso lo stadio “Vito Curlo” di Fasano. Un incontro che si preannuncia ricco di emozioni, con entrambe le squadre pronte a lottare per ottenere punti cruciali nella corsa verso gli obiettivi stagionali.

Sarà il Sig. Daniele Dell’Oro della sezione di Sondrio a dirigere l’incontro tra Fasano e Manfredonia. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti: il Sig. Federico Monardo della sezione di Bergamo e il Sig. Ahmed Maher Said I. Eltantawy della sezione di Chiari, che garantiranno il corretto svolgimento della partita.

Prezzi e Vendita Biglietti

Per tutti i tifosi che desiderano assistere alla sfida, sono stati resi noti i dettagli sui prezzi dei biglietti. Ecco le informazioni:

Tribuna Centrale: 17€ (12€ ridotto)

Tribuna Laterale: 13€ (9€ ridotto)

Curva Sud: 9€ (6€ ridotto)

Settore Ospiti: 12€ (unico, con chiusura botteghino sabato 11 gennaio alle ore 19:00)

I biglietti ridotti sono destinati a donne, under 17 ed over 65, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini under 12. È importante sottolineare che i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un adulto con regolare titolo d’accesso.

Punti di Vendita e Acquisto Online

I biglietti per il match possono essere acquistati in diversi punti vendita a Fasano, tra cui:

Bar Collodi in Viale della Resistenza, 10

Botteghino Stadio Vito Curlo (disponibile solo domenica prima della partita)

Punti vendita Ciaotickets (solo per il Settore Ospiti)

Acquisto online attraverso il sito Ciaotickets (solo Settore Ospiti): Link al sito

Si ricorda che il botteghino per il Settore Ospiti allo stadio sarà chiuso, quindi è fondamentale acquistare il biglietto in anticipo.

L’attesa è alta, e l’atmosfera al “Vito Curlo” promette di essere incandescente. Non resta che prepararsi per un’altra grande giornata di calcio, con il Fasano e il Manfredonia pronti a scendere in campo per regalare spettacolo ai tifosi.