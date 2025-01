Un corpo parzialmente carbonizzato è stato rinvenuto in una strada di campagna a Giulianova, in provincia di Teramo. Gli inquirenti ritengono che possa trattarsi di una donna di 46 anni, denunciata come scomparsa dai familiari alcuni giorni fa. L’identificazione sarebbe avvenuta grazie a un tatuaggio. A scoprire il cadavere sarebbero stati alcuni cacciatori. Il corpo, privo di abiti, era nascosto tra la vegetazione, e tra le ipotesi investigative non si esclude l’omicidio.

“Secondo le prime informazioni che ci giungono – ha dichiarato il sindaco Jwan Costantini – sembrerebbe trattarsi di un femminicidio, un delitto brutale che ha sconvolto Giulianova come mai prima d’ora. La città è sotto shock.”

L’allarme è stato dato intorno alle 15 da un gruppo di cacciatori, che hanno individuato il corpo in via Cavoni, un’area rurale e isolata ai margini della città, spesso utilizzata come discarica abusiva. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per accertare il decesso, insieme ai carabinieri del Comando provinciale di Teramo e della Compagnia di Giulianova, che hanno immediatamente avviato le indagini.

Secondo le prime ricostruzioni, il corpo della donna si trovava in una zona impervia, nascosto tra la vegetazione. Era privo di vestiti e presentava ustioni estese, in particolare nella parte inferiore. Il cadavere era già in stato di decomposizione, rendendo difficile stabilire con precisione il momento del decesso. Non sono stati rilevati segni evidenti di violenza fisica o strangolamento, ma sarà l’autopsia, prevista presso l’ospedale di Teramo, a determinare se la morte sia stata causata dalle fiamme o se il fuoco sia stato appiccato successivamente per occultare il corpo. Gli investigatori non escludono alcuna pista, compresa quella dell’omicidio, e stanno cercando eventuali tracce della presenza di altre persone sul luogo.

La vittima, secondo quanto emerso, non era sposata né convivente, e pare vivesse con la famiglia. L’area del ritrovamento è stata posta sotto sequestro e transennata: la strada è chiusa al traffico, e l’accesso al punto del ritrovamento è interdetto. I carabinieri stanno esaminando la scena del crimine per raccogliere possibili tracce di DNA o impronte, e stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze per individuare movimenti sospetti.

La comunità di Giulianova è profondamente turbata. Il sindaco Costantini ha ribadito: “Si tratta di un crimine efferato che non ha precedenti nella nostra città. La donna era scomparsa due giorni fa e, a quanto mi risulta, si era candidata alle elezioni comunali del 2019. Attendiamo ulteriori sviluppi dalle indagini. L’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi necessari, e ci auguriamo che le telecamere di sorveglianza possano fornire risposte ai tanti interrogativi ancora aperti.”

Lo riporta TGCOM24.