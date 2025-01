Le polemiche seguite all’elezione di Ezio Simonelli come presidente della Lega Serie A potrebbero avere ripercussioni pesanti per il Napoli. Secondo quanto riportato da Repubblica, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, insieme a Claudio Lotito e Urbano Cairo, ha presentato un ricorso al Tribunale di Milano per chiedere la rimozione di Simonelli. L’azione legale, firmata anche dal consigliere indipendente della Lega, Mauro Blandini, potrebbe però costituire una violazione della clausola compromissoria, esponendo il Napoli al rischio di una penalizzazione di 3 punti in classifica e a un anno di inibizione per il suo presidente.

La richiesta di destituzione e il ricorso d’urgenza

I promotori del ricorso hanno motivato la loro azione sostenendo di temere un danno imminente e irreparabile ai loro diritti. Per questo hanno chiesto un procedimento d’urgenza, previsto dal codice di procedura civile, per ottenere la sospensione cautelare dell’elezione di Simonelli. Tuttavia, il momento scelto per l’iniziativa appare delicato: il neo-presidente ha già assunto il suo ruolo firmando i comunicati ufficiali relativi agli ultimi due turni di Serie A.

La clausola compromissoria: il nodo centrale della vicenda

L’azione di De Laurentiis rischia di essere interpretata come una violazione della clausola compromissoria, che impone che tutte le controversie in ambito sportivo siano risolte attraverso la Camera arbitrale e nell’ambito della giustizia sportiva. Il ricorso alla giustizia ordinaria è consentito solo previa autorizzazione del Consiglio federale.

Secondo il Codice di giustizia sportiva, le disposizioni si applicano a chiunque svolga attività rilevanti per l’ordinamento federale, indipendentemente dal fatto che Simonelli sia formalmente tesserato o meno.

Il ritiro del ricorso e la posizione del Napoli

De Laurentiis ha successivamente ritirato il ricorso, sostenendo che l’azione non rappresentasse una violazione della clausola compromissoria, poiché Simonelli non è un tesserato della Lega. Nonostante ciò, i rischi per il Napoli rimangono, poiché il ricorso era già stato formalizzato e il tribunale di Milano aveva respinto una richiesta di sospensione “inaudita altera parte” avanzata mentre Simonelli si trovava in Arabia Saudita per la Supercoppa.

Il ruolo del procuratore federale

Ora spetterà al procuratore federale Giuseppe Chiné valutare se vi sia stata una violazione della clausola compromissoria e, di conseguenza, se il Napoli e De Laurentiis debbano affrontare sanzioni. La situazione resta incerta, ma il club partenopeo si dichiara fiducioso sulla corretta interpretazione delle proprie azioni.

