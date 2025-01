Incidente mortale a San Severo: la vittima è Salvatore Cuccitto

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di San Severo nelle prime ore del pomeriggio di oggi. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata in via Soccorso, causando la morte di un uomo di 57 anni. La vittima è Salvatore Cuccitto, residente a Torremaggiore. L’uomo stava percorrendo la via quando, improvvisamente, il veicolo ha perso il controllo, ribaltandosi e schiantandosi con violenza. Nonostante i tempestivi interventi dei soccorsi, l’uomo è deceduto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, la polizia locale e i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Gli agenti della polizia stradale stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente, escludendo al momento l’ipotesi di altre cause esterne.

La comunità di Torremaggiore e San Severo si stringe attorno alla famiglia della vittima, colpita da un dolore inimmaginabile. Il tragico episodio ha scosso profondamente i cittadini, che si chiedono cosa possa essere alla base di un simile incidente. L’indagine è ancora in corso, con la polizia che sta analizzando ogni dettaglio per comprendere le cause dell’incidente.