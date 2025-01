Incontro decisivo per lo Sporting Sala Consilina e il Vitulano Manfredonia: parte la 12ª di A

Lo Sporting Sala Consilina si prepara a tornare in campo venerdì 10 gennaio al Palazzetto di Sala Consilina, per affrontare il Vitulano Drugstore Manfredonia in un match cruciale valido per il girone di andata della Serie A Futsal 2024-25.

Dopo un’ultima uscita che non ha rispecchiato il potenziale della squadra, i ragazzi guidati da mister Francesco Cipolla sono determinati a riscattarsi e consolidare la loro posizione in zona playoff. Con il girone di andata che volge al termine, ogni punto diventa decisivo per continuare a sognare traguardi ambiziosi.

Mister Cipolla ha dichiarato: “Abbiamo ben lavorato durante questa sosta e non vediamo l’ora di tornare a giocare davanti al nostro pubblico. Sarà una partita difficile, contro un avversario che cerca punti salvezza. Proveremo, come sempre, a mettere sul parquet tutto quello che è nelle nostre possibilità per ottenere un risultato positivo. Il nostro percorso è sin qui straordinario, vogliamo continuare a sgomitare per le prime 8 posizioni della classifica.”

Anche Simone Foti, uno dei protagonisti della stagione, ha sottolineato l’importanza del gruppo: “Il gruppo è spettacolare, ci vogliamo tutti bene, siamo sempre col sorriso e lavoriamo tranquilli. Questa è una cosa fondamentale per arrivare in fondo alla stagione sereni e provare a fare qualcosa di speciale.”

Sul fronte opposto, il Vitulano Drugstore Manfredonia, attualmente quattordicesimo con 9 punti, arriverà a Sala Consilina con la determinazione di chi lotta per la salvezza. Gli uomini guidati da Ceppi David cercheranno di mettere in difficoltà i padroni di casa in un match che si preannuncia combattuto e ricco di emozioni.

Il sostegno del pubblico sarà determinante. Lo Sporting Sala Consilina chiama a raccolta i propri tifosi: il Palazzetto deve trasformarsi in una bolgia per spingere i Draghi verso una vittoria fondamentale. Una squadra determinata, combattiva e ambiziosa aspetta di tornare a incantare il pubblico con il proprio gioco e la propria grinta.

Appuntamento:

Data: Venerdì 10 gennaio 2025

Luogo: Centro Sportivo Meridionale di San Rufo

Orario: 20:30

