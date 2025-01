Dalle baracche di Borgo Mezzanone, un insediamento che ospita oltre mille migranti a pochi chilometri da Foggia, alla possibilità di imparare il mestiere di sarto grazie a un corso di sartoria. È la storia di Gibli, un uomo senegalese di 40 anni, che oggi vive in un appartamento in cohousing a Poggio Imperiale e sogna di trovare un impiego.

Quando è arrivato in Italia, Gibli ha trovato rifugio temporaneo a Mezzanone, dove è stato contattato dalle operatrici della cooperativa sociale Medtraining. Dopo essere stato inserito nel corso di sartoria, è stato successivamente trasferito in un gruppo appartamento nel Comune di Poggio Imperiale. Gibli è l’unico uomo ad aver partecipato a questo corso di taglio e cucito.

“Mi piace molto questo laboratorio”, dice Gibli, parlando in un italiano ancora incerto. “Non avevo mai cucito prima, ma sto imparando tanto”. Gibli è molto concentrato, usa la macchina da cucire con grande precisione e collabora attivamente. Come lui, anche gli altri partecipanti al corso gratuito, destinato a disoccupati, stanno apprendendo il mestiere nell’ambito del Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) della Regione Puglia. Inoltre, Gibli sta frequentando un corso di alfabetizzazione in italiano e partecipa a numerose attività sociali e culturali che gli permettono di entrare in contatto con la comunità locale. La sera, quando la struttura è più tranquilla, continua a cucire con impegno.

Gli è stata messa a disposizione una macchina da cucire, che usa regolarmente e per la quale si è messo a disposizione del laboratorio. Il corso, che prevedeva anche un’indennità oraria di 3,50 euro, era aperto a chiunque volesse avvicinarsi al mondo del cucito, imparando a realizzare capi di abbigliamento, partendo dal cartamodello fino alla realizzazione finale. Ora, Gibli ha un attestato e una nuova opportunità per costruire il suo futuro.

Lo riporta Ansa.