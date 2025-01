Manfredonia. Attraverso un post sui social carico di amarezza e determinazione, Libera Scirpoli, ex segretaria cittadina del Partito Democratico di Mattinata e attuale coordinatrice del gruppo “Strada Facendo”, ha rotto il silenzio su una vicenda personale e politica che l’ha vista “vittima di ingiustizie, fango e isolamento”.

Con parole incisive, Scirpoli ha denunciato un sistema che descrive come “distorto“, dove i valori di onestà e sacrificio sembrano non trovare più spazio, schiacciati da un meccanismo perverso che capovolge la realtà: “i buoni sono cattivi e i cattivi sono buoni”.

Il suo sfogo arriva dopo che, nella serata di ieri, qualcuno ha avuto il coraggio di raccontare pubblicamente la verità sulla sua vicenda personale, sulle difficoltà affrontate dalla sua famiglia e sul “male” che, a suo dire, sta limitando la sua vita in quello che definisce “uno stato di polizia mascherato da democrazia”. Non sono mancati riferimenti a un sistema che, secondo Scirpoli, non solo ha scelto di ignorare la verità, ma l’ha usata contro di lei per distruggerla ulteriormente, mentre chi avrebbe potuto e dovuto difenderla è rimasto in silenzio.

La denuncia di un sistema senza verità

Con una narrazione che mescola sentimenti personali e riflessioni politiche, Scirpoli punta il dito contro un contesto in cui chi prova a difendere la propria ragione viene “massacrato ancora di più”. Una battaglia impari, che porta anche i più determinati a cedere. “Ti arrendi a quel sistema distorto”, scrive, sottolineando la profonda disillusione che deriva dal constatare come ormai “nessuno voglia più un mondo giusto”.

Ma l’arrendevolezza non è il messaggio finale che Scirpoli vuole lasciare. Anzi, il suo intervento si chiude con un invito a non rinunciare mai ai propri sogni e a difendere i frutti del sacrificio e dell’onestà: “La vita è una, ed è nostra!”. Un appello accorato a resistere e a continuare a credere in un mondo diverso, nonostante il contesto sembri remare contro.

Una chiamata alla ricerca della verità

Non manca un ringraziamento a chi, a suo dire, è ancora disposto a cercare la verità, “nonostante non vada più di moda”. Parole che suonano come un riconoscimento verso chi ha avuto il coraggio di ricostruire e raccontare pubblicamente i fatti nella serata di ieri, dando nuova linfa a una lotta che non vuole essere dimenticata.

Un appello che non lascia indifferenti

La testimonianza di Libera Scirpoli ha già suscitato reazioni sui social, dove molti utenti hanno espresso solidarietà e vicinanza alla coordinatrice di “Strada Facendo”. Non è solo uno sfogo personale, ma un grido che chiama alla mobilitazione, una richiesta di non rassegnarsi di fronte alle ingiustizie e di continuare a credere nella forza della verità e dei valori autentici.

Una voce che invita tutti a “non arrendersi” e a ricordare che, nonostante tutto, “c’è ancora domani”.