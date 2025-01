Manfredonia. Conto di gestione 2022, rigettata la parificazione per Publiparking Srl - ph StatoQuotidiano.it

Con recente provvedimento, il Dirigente del Settore IV – Economico-Finanziario del Comune di Manfredonia, dott.ssa Maricarmen Distante, ha adottato una determinazione di rilievo per la gestione del servizio di sosta a pagamento. L’atto, pubblicato con il numero 1/2025, si concentra sulla parificazione del conto di gestione del concessionario Publiparking Srl (ora Publiservizi Srl) per l’esercizio finanziario 2022.

Il provvedimento richiama il quadro normativo di riferimento, in particolare l’art. 93, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, che stabilisce l’obbligo per gli agenti contabili di rendere il conto della propria gestione e sottoporlo alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Già nel 2023, con determinazione dirigenziale n. 549 del 20 aprile, il Comune aveva deciso di non parificare il conto di gestione trasmesso da Publiparking per il 2022, rilevando discrepanze tra i riversamenti effettuati e le scritture contabili dell’Ente. Una nuova documentazione, rettificata e trasmessa a luglio 2023, non ha risolto del tutto le problematiche emerse.

Il Dirigente ha accertato che i fondi riscossi dalla società concessionaria non sono transitati attraverso conti correnti intestati al Comune, rendendo impossibile verificare la correttezza e la regolarità della gestione contabile. Questo elemento, considerato essenziale per la parificazione del conto giudiziale, ha portato alla decisione di non approvare il conto di gestione.

Inoltre, il Comune ha sottolineato la necessità di una modifica contrattuale che garantisca un maggiore controllo sugli introiti derivanti dal servizio. Con la Deliberazione di Giunta n. 88 del 23 dicembre 2024, si è stabilito che tutti i proventi della sosta a pagamento siano incassati direttamente dall’Ente, il quale si occuperà successivamente di corrispondere alla società concessionaria l’aggio contrattuale.

Il provvedimento sarà trasmesso alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, completando la documentazione già inviata. La decisione sarà notificata al Dirigente Responsabile dell’entrata, al Sindaco e all’Organo di Revisione dell’Ente, ed è stata pubblicata online sull’Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni consecutivi.

allegati > Manfredonia. Conto di gestione 2022, rigettata la parificazione per Publiparking Srl (atto)