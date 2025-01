In piazzale Brunelleschi, alla periferia della Città, giace, in stato di evidente abbandono uno spazio destinato allo svago dei nostri bambini. Area intestata, per ironia della sorte, a Peppe Diana, compianto sacerdote eliminato dalla camorra.

Quali iniziative immagina di intraprendere la giunta per restituire alla comunità tale bene?

Inoltre, nel corso del mese di luglio 2024, sono stati liquidati € 17.690,00, per la manutenzione delle fontane pubbliche, ossia quella della villa comunale e l’altra (Piscitelli) sul Lungomare del Sole.

Ebbene, l’accesso alla prima è stato inibito, per lunghi mesi, a causa di un incomprensibile, perdurante, sequestro della villa, protrattosi dal 30 agosto 2024 a due giorni addietro, senza che il sindaco sia riuscito a spiegarne la ragione.

Circa la Fontana Piscitelli, essa oggi versa in condizioni di assoluto degrado, dopo pochi mesi dall’intervento comunale.

Il tutto senza citare lo stato disastroso in cui versano le nostre vie, tra cui, solo a titolo di esempio, il centrale parcheggio in Largo Baselice, sul lungomare cittadino, segnato dalla presenza di molteplici buche, profonde quanto crateri.

E’ questo il modo di operare di coloro i quali sventolano attenzione alla salvaguardia dei simboli della legalità, al decoro urbano ed al rilancio del turismo?

Sono sono gli occhi di tutti i rifiuti e la pessima igiene urbana, ovunque, così come gli impegni assunti e non osservati, in tema di mancata stabilizzazione degli operatori Ase e di personale comunale sovrannumerario, ancora a dodici ore, con 450€ mensili.

Senza dimenticare che la quasi totalità delle azioni di quest’amministrazione deriva da scelte deliberate in passato, da organi commissariali o dal governo nazionale: si pensi, solo da ultimo, al museo civico Manfredi; all’assegno di inclusione ed al supporto formazione e lavoro, introdotti dal Ministro del Lavoro con decreto legge n.48/2023(circostanza sfuggita all’assessore nel post informativo).

In buona sostanza, si è trattato di un semestre BIANCO, in cui la giunta ha prodotto il NULLA.