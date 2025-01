Manfredonia: le previsioni di oggi, 10 gennaio

Oggi a Manfredonia il cielo sarà prevalentemente poco o parzialmente nuvoloso, con un aumento della nuvolosità in serata. Non sono attese precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra una massima di 18°C e una minima di 9°C, con lo zero termico situato a circa 2553 metri. I venti saranno assenti al mattino, mentre nel pomeriggio soffieranno moderati da Ovest. Il mare sarà poco mosso. Non sono segnalate allerte meteo.

Previsioni per il Sud-Est Italia

Venerdì: L’alta pressione si indebolisce leggermente, consentendo l’ingresso di aria più umida che porterà un graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio, fino a cieli nuvolosi in serata.

Daunia: Giornata prevalentemente serena o poco nuvolosa.

Giornata prevalentemente serena o poco nuvolosa. Murge: Cieli poco o parzialmente nuvolosi, con maggiore variabilità nelle ore centrali.

Cieli poco o parzialmente nuvolosi, con maggiore variabilità nelle ore centrali. Tavoliere: Tempo variabile, con schiarite più ampie nel pomeriggio.

Tempo variabile, con schiarite più ampie nel pomeriggio. Litorale Adriatico Settentrionale: Inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, ma con nuvolosità in aumento dal pomeriggio.

Inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, ma con nuvolosità in aumento dal pomeriggio. Litorale Adriatico Meridionale: Poco o parzialmente nuvoloso al mattino, ma con progressivo aumento della copertura nuvolosa fino a cieli molto nuvolosi o coperti in serata.

Poco o parzialmente nuvoloso al mattino, ma con progressivo aumento della copertura nuvolosa fino a cieli molto nuvolosi o coperti in serata. Litorale Ionico e Salento: Prevalentemente sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, con qualche addensamento in serata.

I venti soffieranno moderati dai quadranti meridionali, ruotando verso sud-ovest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2500 metri. Il Basso Adriatico e il Canale d’Otranto saranno mossi.

Lo riporta 3bmeteo.