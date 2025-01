Oliviero Toscani ricoverato a Cecina: le condizioni del celebre fotografo sono gravi

Il noto fotografo Oliviero Toscani, 82 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Toscani, che da tempo vive a Casale Marittimo, un pittoresco borgo del Pisano, sta affrontando un aggravamento della sua salute, compromessa da una malattia rara e incurabile, l’amiloidosi, diagnosticata due anni fa.

Oliviero Toscani non ha mai nascosto la sua battaglia contro l’amiloidosi, una patologia caratterizzata dall’accumulo anomalo di proteine insolubili nei tessuti e negli organi, che compromette progressivamente le loro funzioni. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nell’agosto del 2024, Toscani aveva raccontato come la malattia avesse cambiato radicalmente la sua vita. “In un anno ho perso 40 chili,” aveva rivelato. “Neppure il vino riesco più a bere: il sapore è alterato dai medicinali”.

Il fotografo aveva anche condiviso i dettagli di un trattamento sperimentale al quale si era sottoposto, ma senza illusioni. “Non si sa quanto tempo mi resta da vivere,” aveva detto con la franchezza che lo contraddistingue. Nonostante la consapevolezza della gravita della situazione, Toscani aveva affrontato la malattia con il suo tipico spirito provocatorio, affermando che “vivere così non mi interessa” e facendo riferimento all’amico Marco Cappato, noto per il suo impegno a favore dell’eutanasia legale. “Ogni tanto mi viene voglia,” aveva confessato.

La vita di Oliviero Toscani è stata un susseguirsi di battaglie, sfide e provocazioni. Conosciuto in tutto il mondo per le sue campagne pubblicitarie shock, che hanno spesso sollevato accesi dibattiti, Toscani ha trasformato la fotografia in uno strumento di riflessione sociale, sfidando pregiudizi e convenzioni.

Celebri rimangono le sue collaborazioni con il marchio Benetton, che lo hanno visto creare immagini forti e controverse: dall’abbraccio tra religioni diverse, alla denuncia della pena di morte, fino al tema dell’AIDS. Toscani ha sempre dichiarato che il suo obiettivo non era vendere un prodotto, ma stimolare un dialogo critico su temi universali. “La bellezza della vita non sta nelle convenzioni,” aveva detto, “ma nel coraggio di infrangerle per costruire un mondo migliore”.

Anche di fronte alla malattia, il fotografo non ha rinunciato alla sua visione lucida e provocatoria della realtà. Nell’intervista dello scorso anno, aveva riflettuto sulla nuova prospettiva che la malattia gli aveva imposto. “La bellezza è che non ti interessano più patria, famiglia e proprietà, la rovina dell’uomo”, aveva dichiarato. Parole che rispecchiano il pensiero di un uomo che ha sempre messo in discussione i valori tradizionali, preferendo la libertà intellettuale e l’impegno per un cambiamento collettivo.

La notizia del ricovero di Toscani ha scosso non solo la comunità di Casale Marittimo, dove il fotografo è una figura molto amata, ma anche il mondo dell’arte e della cultura italiana e internazionale. Toscani ha lasciato un segno indelebile nella fotografia e nella comunicazione visiva, diventando una delle personalità più iconiche del panorama creativo contemporaneo.

Nonostante il suo stato di salute fosse noto, l’improvviso aggravamento delle sue condizioni ha suscitato grande apprensione. Numerosi messaggi di affetto e sostegno stanno arrivando da ogni parte del mondo, da amici, colleghi e ammiratori che hanno condiviso ricordi e aneddoti legati alla sua figura.

Oliviero Toscani si trova ora in un momento critico, con una malattia che non lascia spazio a molte speranze.