Scioperi: oggi il primo venerdì nero dell'anno

Dopo un 2024 segnato da un numero record di scioperi, ben 622, il nuovo anno si apre con una giornata di mobilitazioni che metterà a dura prova i trasporti e i servizi in Italia. Venerdì 10 gennaio, infatti, si preannuncia come il primo “venerdì nero” del 2025, con proteste che coinvolgeranno il trasporto ferroviario, il trasporto pubblico locale, il settore aereo e la scuola. Si tratta solo di un’anticipazione delle numerose agitazioni già programmate per il mese, molte delle quali a livello regionale e provinciale: sul sito della Commissione di garanzia risultano oltre 50 scioperi proclamati.

Trasporto ferroviario: disagi su tutta la rete

Le proteste nel settore ferroviario iniziano già giovedì 9 gennaio alle 21, con uno sciopero di 24 ore indetto dal Cub Trasporti e che coinvolgerà i lavoratori della manutenzione di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). La protesta si inserisce in un periodo di intensi lavori sulle infrastrutture ferroviarie. Il giorno successivo, venerdì 10, si fermeranno anche i ferrovieri aderenti ai Cobas Lavoro Privato, al Coordinamento Ferrovieri e all’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI.

Saranno interessati tutti i treni, dall’alta velocità ai regionali e intercity. In Abruzzo, i dipendenti di Trenitalia sciopereranno dalle 9 alle 17, mentre i lavoratori di Ferrovie della Calabria si asterranno dal lavoro dalle 11:30 alle 15:30. A Firenze e provincia, il trasporto ferroviario subirà interruzioni per l’intera giornata. Trenitalia ha garantito solo alcuni treni a lunga percorrenza e ha precisato che i convogli in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero arriveranno a destinazione entro un’ora; diversamente, potrebbero fermarsi nelle stazioni precedenti.

Trasporto pubblico locale: città in tilt

Il trasporto pubblico locale sarà interessato da uno sciopero di 4 ore, con modalità diverse da città a città. Il sindacato Confail Fasa, che ha proclamato l’agitazione, contesta l’intesa per il rinnovo contrattuale raggiunta a dicembre, citando preoccupazioni per la stabilità economica del settore e le condizioni di lavoro.

A Roma, la rete Atac e le linee periferiche gestite da Autoservizi Troiani e Tuscia si fermeranno dalle 8:30 alle 12:30, così come i mezzi Cotral e i treni Astral (MetroMare e Roma Nord). Alcune stazioni della metropolitana potrebbero restare chiuse, con possibili interruzioni anche per scale mobili e biglietterie.

A Milano, le linee Atm saranno sospese dalle 8:45 alle 12:45. I treni di Trenord non saranno direttamente coinvolti, ma potrebbero subire ripercussioni legate allo sciopero del personale RFI.

A Napoli, Busitalia Campania sciopererà dalle 9 alle 13, garantendo il servizio solo nella fascia di garanzia 6:30-9:00. I mezzi Anm si fermeranno dalle 11 alle 15, mentre i servizi Eav (Ente Autonomo Volturno) saranno a rischio nella fascia serale, dalle 19:32 alle 23:32.

Trasporto aereo: disagi in arrivo e partenza

Anche il trasporto aereo sarà colpito dalle proteste. A Milano (Linate e Malpensa), Venezia e Pisa, i lavoratori aderenti a Cub, Flai Ts e Filcams Cgil incroceranno le braccia, causando disagi a chi viaggia da e verso queste città.

Scuola e altre categorie

Non mancheranno ripercussioni anche nel settore scolastico, dove i dipendenti della Confederazione Sindacale Lavoratori Europei Autonomi sciopereranno per rivendicazioni salariali e normative. Sul fronte legale, gli avvocati delle Camere penali di Salerno e Nocera Inferiore daranno inizio a una settimana di astensione dalle udienze.

Un mese di conflitti sindacali

Questa prima giornata di scioperi dà il via a un gennaio particolarmente agitato. Secondo il leader della UIL, Pierpaolo Bombardieri, sono circa 6 milioni i lavoratori con contratti scaduti, tra cui i metalmeccanici, le cui trattative si sono interrotte. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori proteste a livello regionale, in particolare il 13, 14 e 15 gennaio.

La conflittualità sindacale si preannuncia dunque alta, con un impatto significativo su trasporti e servizi in tutta Italia.

Lo riporta TGCOM24.