Bari – Manfredonia. Con provvedimento di recente pubblicazione, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha emesso una sentenza che conferma la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre nei confronti di una società di onoranze funebri di Manfredonia. La decisione, pronunciata il 4 giugno 2024, segna un punto fermo nella tutela della legalità, ribadendo l’impossibilità di eludere le normative antimafia tramite la costituzione di nuove forme societarie.

La vicenda trae origine dalla costituzione, nell’aprile 2022, della società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) “-OMISSIS- Agenzia Onoranze Funebri”. L’impresa aveva ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre nell’ottobre 2022. Tuttavia, nel gennaio 2024, il capitale sociale e la gestione della società sono stati interamente ceduti a -OMISSIS-, già destinataria di un’interdittiva antimafia emessa nel 2019 e tuttora vigente.

Successivamente, nel febbraio 2024, la nuova amministratrice ha presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Comune di Manfredonia per comunicare il cambio di rappresentanza legale e della compagine sociale. Tuttavia, la Prefettura di Foggia ha confermato la validità dell’interdittiva antimafia anche in relazione alla nuova configurazione societaria, rilevando che (..) risultava già colpita da un analogo provvedimento nel 2021 per un’altra impresa operante nel medesimo settore.

Alla luce di tali elementi, il Comune di Manfredonia ha rigettato la S.C.I.A. e revocato l’autorizzazione per l’attività funebre, ritenendo che l’interdittiva antimafia fosse applicabile anche alla nuova forma societaria. La decisione è stata contestata dalla società, che ha presentato ricorso al TAR Puglia sostenendo che l’estensione automatica degli effetti del provvedimento antimafia violava le garanzie procedimentali.

La decisione del TAR: il rigetto del ricorso

Nella sentenza pronunciata in camera di consiglio, il TAR Puglia ha respinto il ricorso, sottolineando come la normativa vigente in materia di certificazione antimafia preveda verifiche non solo sull’impresa ma anche sui soggetti che ne ricoprono ruoli apicali.

“L’amministratore unico di un’impresa è soggetto alla verifica antimafia ai sensi dell’articolo 85 del Codice Antimafia”, si legge nella decisione. Di conseguenza, un individuo già destinatario di un provvedimento interdittivo non può esercitare attività imprenditoriali che richiedano autorizzazioni pubbliche.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che il carattere personale delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività funebri esclude ogni possibilità di subentro automatico nella licenza, in particolare quando il nuovo amministratore sia gravato da misure interdittive.

L’impatto della decisione e la tutela della legalità

La sentenza del TAR Puglia ribadisce il principio secondo cui le misure interdittive antimafia, fondamentali per contrastare il rischio di infiltrazioni criminali, non possono essere aggirate tramite la costituzione di nuove società o il trasferimento di partecipazioni societarie.

“L’interdittiva antimafia non è solo uno strumento di controllo preventivo ma un presidio essenziale per la tutela dell’ordine pubblico e della trasparenza nelle attività economiche”, ha sottolineato il Tribunale.

Il ricorso è stato dichiarato infondato, mentre le spese di lite sono state compensate tra le parti, data la complessità della vicenda.

Così pronunciato, il Tribunale ha ordinato che la sentenza venga eseguita dalle autorità competenti, confermando la validità dei provvedimenti adottati dal Comune di Manfredonia e dalla Prefettura di Foggia.