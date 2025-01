10 gennaio 2025 – Il Presidio Ospedaliero di Cerignola si rafforza con l’arrivo di sei nuovi dirigenti medici, un passo importante per migliorare l’efficienza dei servizi sanitari e rispondere alle esigenze del territorio. I nuovi assunti, due urologi, tre chirurghi e una pediatra, sono stati reclutati dalla ASL Foggia per potenziare le dotazioni organiche e affrontare le difficoltà legate alla carenza di personale medico.

Dal 1° gennaio, i due dirigenti medici specializzandi in Urologia sono già operativi nella Struttura Complessa di Urologia, diretta dal dott. Gennaro Annunziata. Il 7 gennaio, altri tre medici specializzandi in Chirurgia Generale hanno iniziato il loro servizio nella Struttura Complessa guidata dal dott. Giovanni Bisceglia. Infine, dal 16 gennaio, una pediatra specializzanda sarà operativa nella Struttura Complessa di Pediatria diretta dal dott. Angelo Acquafredda.

Per ora, i sei professionisti sono stati assunti con contratti a tempo determinato, che diventeranno a tempo indeterminato una volta completata la specializzazione.

Il Direttore Generale della ASL Foggia, Antonio Nigri, ha sottolineato l’importanza di questo passo: “L’arrivo dei nuovi medici consente di supportare organici in sofferenza, migliorando la gestione delle risorse umane. Questo è un ulteriore segnale del nostro impegno costante per garantire un’assistenza sanitaria pubblica di qualità alla popolazione della provincia di Foggia”.

Interventi specifici per il Pronto Soccorso

La carenza di personale medico, particolarmente critica nei Pronto Soccorso, continua a rappresentare una sfida per l’intero sistema sanitario, inclusa la ASL Foggia. Per affrontare questa situazione, la prossima settimana sarà pubblicato un avviso pubblico per reclutare medici che conseguiranno la specializzazione in Medicina d’Urgenza o in branche affini entro la fine di gennaio. Questi specialisti saranno destinati ai Pronto Soccorso più in difficoltà, come quello di Cerignola.

Nel frattempo, la ASL ha messo in campo soluzioni alternative previste dalla normativa. Tra queste, il reclutamento di medici in pensione e, per i codici di minore gravità, l’impiego di medici neolaureati e specializzandi. Al Pronto Soccorso di Cerignola, in particolare, per ogni turno viene garantita la presenza di almeno un medico per l’accettazione immediata, affiancato dal supporto di medici di guardia attiva delle altre unità operative per consulenze e presa in carico.

Un ringraziamento ai medici in servizio

La Direzione della ASL Foggia ha ringraziato i medici del Presidio Ospedaliero di Cerignola e i colleghi del Dipartimento di Emergenza Urgenza aziendale per il loro impegno e la collaborazione. Questo sforzo condiviso permette di fronteggiare le difficoltà e di assicurare un servizio essenziale per il territorio, in attesa di ulteriori soluzioni strutturali.