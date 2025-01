Vieste: proseguono i lavori per la realizzazione di case popolari

Sono ripresi i lavori per la costruzione di sedici appartamenti di edilizia popolare nel Comune di Vieste destinati a famiglie in situazioni di fragilità. Questa iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, rappresenta una risposta concreta all’emergenza abitativa che affligge il nostro territorio.

Il Sindaco, Giuseppe Nobiletti, ha dichiarato: “Dopo un periodo di stallo legato a problematiche con le ditte, i lavori sono finalmente ripresi. Sono già iniziate le fondazioni delle due palazzine che ospiteranno i nuovi appartamenti. Contiamo di consegnare almeno una di queste entro la fine dell’anno. Questa è una delle nostre priorità: fornire soluzioni abitative a chi ne ha più bisogno.”

L’Assessora al Welfare, Graziamaria Starace, ha aggiunto: “La realizzazione di questi alloggi è un passo fondamentale per garantire il diritto all’abitazione ai cittadini più fragili. Non dobbiamo dimenticare che il sociale è una nostra linea d’azione imprescindibile. Le nuove palazzine, inoltre, saranno dotate di uno spazio destinato ai bambini, un campetto dove potranno giocare e socializzare in sicurezza durante le ore pomeridiane.”

Il Comune di Vieste ribadisce il suo impegno quotidiano per il sociale, convinto che ogni individuo abbia diritto a un alloggio dignitoso. Siamo determinati a proseguire con iniziative che favoriscano il benessere della nostra comunità.