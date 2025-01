Un calciatore di una squadra della Premier League è stato arrestato durante una sessione di allenamento, con l’accusa di aver registrato un video pornografico senza il consenso della persona coinvolta. L’intervento della polizia, avvenuto in pieno campo, ha lasciato sotto shock i compagni di squadra, che inizialmente pensavano si trattasse di uno scherzo.

Arresto sul campo di allenamento: compagni increduli

L’episodio si è svolto in modo inaspettato: intorno alle 11 del mattino, due agenti in uniforme sono entrati nel centro sportivo della squadra e hanno prelevato il calciatore per condurlo in arresto. La scena ha paralizzato l’allenamento, lasciando i presenti sbalorditi. Un testimone ha raccontato: “All’inizio tutti credevano fosse uno scherzo. I giocatori erano increduli, nessuno riusciva a capire cosa stesse accadendo”.

Il calciatore, il cui nome e club non sono stati resi noti, è stato interrogato per sei ore. Contestualmente, la polizia ha sequestrato due telefoni cellulari per analizzarli e cercare eventuali prove a sostegno delle accuse.

L’accusa: video girato senza consenso

L’indagine è stata avviata in seguito alla denuncia di una donna, che ha accusato il calciatore di aver filmato di nascosto un loro rapporto sessuale, nonostante lei avesse esplicitamente negato il consenso. La donna, sentendosi umiliata, ha confidato alle amiche di essere stata trattata con freddezza dal calciatore, che l’avrebbe invitata ad andarsene subito dopo l’accaduto. Ha inoltre dichiarato di essersi opposta sia alla registrazione del video sia a proposte di partecipare a un rapporto a tre.

Il rilascio: insufficienza di prove

Dopo un’indagine approfondita, il calciatore è stato rilasciato senza ulteriori conseguenze. La polizia ha confermato l’accaduto con una breve dichiarazione: “Un uomo tra i 20 e i 30 anni è stato arrestato con l’accusa di voyeurismo. Tuttavia, non saranno intraprese ulteriori azioni per insufficienza di prove”.

Il giocatore è tornato ad allenarsi e potrebbe scendere in campo per il match del terzo turno di FA Cup previsto per il fine settimana.

Lo riporta FanPage.