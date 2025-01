Caserta: muore operaio diciannovenne per una fuga di ammoniaca in un'azienda - Fonte Immagine: Informazione.it

Tragedia sul lavoro in un’azienda di Gricignano d’Aversa, nel Casertano, dove un giovane operaio di 19 anni ha perso la vita. La vittima, Patrizio Spasiano, residente a Napoli, è stata trovata priva di vita su un’impalcatura all’interno della struttura dai vigili del fuoco, intervenuti a causa di una fuga di ammoniaca da un serbatoio. Con lui si trovavano altri tre operai, che sono riusciti a mettersi in salvo in tempo. Il gruppo stava effettuando lavori di manutenzione per conto di una ditta esterna.

L’incidente

L’incidente è avvenuto durante operazioni di manutenzione su un serbatoio dell’azienda. L’allarme è scattato intorno alle 16, quando è stata segnalata una massiccia dispersione di ammoniaca. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale, dal distaccamento di Aversa e da quello di Marcianise. Vista la gravità della situazione, sono stati chiamati anche i nuclei Nbcr (specializzati in emergenze nucleari, biologiche, chimiche e radiologiche) di Napoli e Caserta, con il supporto di un carro autoprotettori e un’autobotte.

Le operazioni di recupero del corpo sono state particolarmente complesse a causa della nube tossica generata dalla fuga di ammoniaca, che ha reso l’ambiente estremamente pericoloso.

Zona evacuata e precedenti

Per garantire la sicurezza, l’intera area circostante l’azienda è stata evacuata, coinvolgendo anche le fabbriche vicine. L’incidente ha riportato alla mente un altro tragico evento avvenuto nella stessa azienda poche settimane prima, il 31 dicembre, quando un dipendente era morto schiacciato da un muletto.

Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza sul lavoro e sulle misure adottate per prevenire simili tragedie.

Lo riporta TGCOM24.