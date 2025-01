Crisi delle cooperative sociali pugliesi: servizi essenziali a rischio per migliaia di cittadini

La continuità dei servizi socio-assistenziali e sanitari forniti dalle cooperative sociali pugliesi è in pericolo. Questo l’allarme lanciato dall’Osservatorio paritetico regionale della Puglia sugli appalti e gli accreditamenti territoriali, che ha convocato una conferenza stampa martedì 14 gennaio 2025, alle ore 10, presso la sede di Leader (centro servizi di Confcooperative Puglia), in via Bruno Zaccaro 17-19 a Bari. Le cooperative sociali, che garantiscono servizi essenziali per anziani, disabili e minori fragili in appalto per le amministrazioni pubbliche, si trovano ad affrontare una crisi economica che potrebbe compromettere la loro operatività e, di conseguenza, i servizi erogati a oltre 24.400 addetti nella regione.

La problematica principale riguarda i contratti di appalto, spesso di natura pluriennale, che non tengono conto del recente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Cooperative Sociali e dei necessari adeguamenti retributivi per gli operatori. L’impossibilità di coprire questi costi aggiuntivi rischia di destabilizzare l’intero settore, mettendo in difficoltà sia le imprese che i servizi forniti a Comuni e Asl. Alla conferenza stampa interverranno rappresentanti delle organizzazioni sindacali FP Cgil, Cisl FP, Fisascat Cisl, Uil FPL, UilTuCS e delle Centrali cooperative Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e AGCI Imprese Sociali. Tra i relatori figurano Daniele Ferrocino di Confcooperative Federsolidarietà, Luigi Lonigro della FP Cgil Puglia, Pasquale Ferrante di Legacoopsociali Puglia, Donato Lazazzera di UIL TuCS, Angelo Sgobbo di Fisascat CISL, Daniele Arena di AGCI, Flavia Ciracì di CISL FP e Antonio Cascarano di UIL FPL.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare le richieste rivolte ai vari livelli istituzionali, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori e garantire la sostenibilità economica delle cooperative sociali, evitando così ripercussioni sui servizi destinati alle fasce più deboli della popolazione. Un appello deciso, quello delle cooperative e dei sindacati, per sensibilizzare le istituzioni e trovare soluzioni tempestive a una situazione che rischia di trasformarsi in un’emergenza sociale.