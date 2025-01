Con sentenza del 27 settembre 2023, la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di Tommaso Fulgaro, nato a San Marco in Lamis il 09.09.1965, già emessa dal GUP del Tribunale di Foggia il 16 dicembre 2019. Fulgaro era stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990 e condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a una multa di 6.000 euro. Avverso tale decisione, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, contestando la sentenza sotto diversi profili.

Nel ricorso, Fulgaro lamenta la contraddittorietà della motivazione e la mancata considerazione di alcune prove, come la testimonianza (…). Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe travisato alcuni fatti, in particolare riguardo al possesso da parte dell’imputato di un lucchetto e di materiali rinvenuti sul terreno di sua proprietà, che secondo lui non sarebbero correlati alla piantagione di droga. Inoltre, Fulgaro contesta l’affermazione della Corte circa la frequente presenza di altri soggetti nei terreni di sua proprietà.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure presentate dal ricorrente fossero una mera ripetizione di quelle già rigettate in appello. In particolare, la Corte ha rilevato che il ricorso non conteneva argomentazioni nuove o sufficientemente specifiche per contraddire la motivazione della Corte territoriale, che aveva adeguatamente fondato il proprio giudizio di colpevolezza su elementi concreti come il possesso di materiali collegati alla piantagione e la presenza di animali di proprietà dell’imputato nei terreni in questione.

Inoltre, la Cassazione ha escluso il travisamento della prova, sottolineando che il ricorrente non ha dimostrato una chiara e decisiva discordanza tra le prove raccolte e il giudizio espresso dalla Corte di Appello. In sostanza, il ricorso non ha evidenziato alcun errore tale da minare la logica della motivazione o a rimettere in discussione la validità del giudizio.

Pertanto, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e ha condannato l’imputato al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.