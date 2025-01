Foggia. I saldi invernali 2025 sono iniziati il 4 gennaio in Puglia, e anche a Foggia, i consumatori hanno l’opportunità di approfittare di sconti significativi nei negozi della città e delle sue vie principali. I negozi di Foggia stanno registrando un incremento delle vendite, segno di una ripresa dopo un periodo natalizio meno vivace. A Foggia, le vie principali come Via Manzoni, Via Arpi, e Corso Vittorio Emanuele sono tra le più frequentate per gli acquisti, con i commercianti che stanno cercando di attrarre i clienti con offerte irresistibili.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, ogni persona spenderà mediamente circa 138 euro durante questo periodo di vendite straordinarie. Il presidente provinciale di Federmoda Confcommercio ha sottolineato l’importanza di avvicinare i clienti ai negozi fisici di Foggia, offrendo servizi personalizzati e prodotti di qualità. Questo è particolarmente importante per contrastare la concorrenza dell’e-commerce e per promuovere il commercio di vicinato, che rappresenta un elemento di identità locale nelle vie di Foggia.

Per garantire acquisti consapevoli e sicuri durante i saldi a Foggia, è fondamentale seguire alcune linee guida:

Cambi e resi : La possibilità di cambiare o restituire un prodotto è generalmente a discrezione del negoziante. Per gli acquisti nei negozi di Foggia , è consigliabile chiedere informazioni sul regolamento specifico di ciascun punto vendita. Per gli acquisti online, il diritto di recesso è previsto entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto.

: La possibilità di cambiare o restituire un prodotto è generalmente a discrezione del negoziante. Per gli acquisti nei , è consigliabile chiedere informazioni sul regolamento specifico di ciascun punto vendita. Per gli acquisti online, il diritto di recesso è previsto entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto. Prova dei capi : Non esiste un obbligo per il negoziante di consentire la prova degli articoli. Tuttavia, molti negozi di Foggia offrono questa possibilità, soprattutto nelle vie principali della città.

: Non esiste un obbligo per il negoziante di consentire la prova degli articoli. Tuttavia, molti negozi di offrono questa possibilità, soprattutto nelle principali della città. Pagamenti : È consigliabile utilizzare metodi di pagamento tracciabili, come carte di credito o sistemi cashless, per una maggiore sicurezza durante gli acquisti nei negozi di Foggia .

: È consigliabile utilizzare metodi di pagamento tracciabili, come carte di credito o sistemi cashless, per una maggiore sicurezza durante gli acquisti nei . Indicazione del prezzo: I negozi di Foggia devono esporre chiaramente il prezzo originale, lo sconto applicato e il prezzo finale, assicurando trasparenza nelle offerte.

Inoltre, è importante ricordare che i capi in saldo devono essere stagionali o di moda e suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo. Pertanto, è consigliabile verificare la qualità e la necessità dell’acquisto prima di procedere, soprattutto nelle vie di Foggia, dove le opportunità di fare buoni affari sono numerose.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI