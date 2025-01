Incendio nella sede della Civilis a Manfredonia, probabile cortocircuito

Manfredonia, 11 gennaio 2025 – Un incendio è divampato questa mattina nei locali della sede della Civilis Confederazione Europea, situata in Via delle Cisterne. L’episodio, secondo le prime ricostruzioni, sembra essere stato causato da un probabile cortocircuito. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del compartimento di Manfredonia, impegnati a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’edificio.

In supporto, sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno monitorato eventuali conseguenze per le persone coinvolte, fortunatamente senza segnalazioni di feriti o intossicati. Presenti anche i Carabinieri, incaricati di avviare le indagini per chiarire le cause esatte dell’incidente. Al momento, l’area è stata circoscritta per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rilievi tecnici.

La Civilis Confederazione Europea è una realtà radicata nel territorio e punto di riferimento per numerose iniziative civiche e sociali. L’incidente ha destato preoccupazione tra i cittadini, accorsi nei pressi dell’edificio per seguire gli sviluppi della situazione. Gli inquirenti stanno lavorando per confermare l’ipotesi del cortocircuito e valutare eventuali responsabilità. Maggiori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.