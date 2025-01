"Incontro mancato con proprietà e dirigenza". Gradinata Est Manfredonia: “Adesso parliamo noi”

A pochi giorni dalla delicata trasferta di Fasano, noi tifosi della Gradinata Est sentiamo il dovere di esprimere pubblicamente tutto il nostro disappunto nei confronti dell’attuale gestione societaria del Manfredonia Calcio 1932.

Un incontro mancato e un’occasione sprecata

Circa due settimane fa, abbiamo richiesto un incontro con la proprietà e la dirigenza, spinti dalla necessità di ricevere chiarimenti su questioni fondamentali per noi tifosi e per l’intera città di Manfredonia. L’incontro, fissato per sabato 4 gennaio, avrebbe dovuto rappresentare un momento di confronto costruttivo, ma si è rivelato una grande delusione.

Nonostante la nostra puntualità e oltre un’ora di attesa, ci è stato comunicato che il patron, Gianni Rotice, avrebbe avuto solo cinque minuti da dedicarci a causa di presunti impegni lavorativi. Ritenendo questo tempo insufficiente per affrontare le importanti questioni in sospeso e considerando poco rispettoso l’approccio della società nei nostri confronti, abbiamo scelto di rifiutare l’incontro e abbandonare il luogo.

Vorremmo ricordare alla proprietà che noi tifosi presenti quel giorno abbiamo sacrificato il nostro tempo libero e rinunciato a impegni personali per amore del Manfredonia Calcio.

Le nostre critiche e richieste

Attraverso questo comunicato, vogliamo condividere pubblicamente le nostre perplessità, consapevoli che nessuno possa accusarci di nasconderci: l’intera città conosce il nostro impegno e il nostro modo di agire.

Sappiamo che la società ha sempre indicato la permanenza in categoria come obiettivo primario, e non contestiamo questo traguardo, consapevoli degli sforzi economici sostenuti dal patron Rotice e dai suoi soci. Tuttavia, alcune scelte tecniche e gestionali ci lasciano perplessi e meritano chiarimenti.

1. Assenza di figure fondamentali

Direttore sportivo: Il mercato di riparazione è stato condotto senza un direttore sportivo, determinando numerose uscite e pochi innesti, aggravando i problemi della rosa.

Centravanti mancante: La squadra è priva di un attaccante di ruolo capace di migliorare la fase realizzativa.

Preparatore atletico: La sua assenza dagli allenamenti dal 27 dicembre desta dubbi e preoccupazioni. Come può una squadra aspirare alla salvezza senza una guida atletica adeguata?

2. Problemi organizzativi e gestionali

Prezzi dei biglietti: Nonostante le nostre richieste di ridurre il costo dei tagliandi, ci è stato detto che vincoli contrattuali lo impedivano. Tuttavia, in occasione della gara contro la Virtus Francavilla, i prezzi sono stati abbassati. Perché questa incoerenza?

Programmazione e trasparenza: A inizio stagione, avevamo chiesto competenza e chiarezza nella gestione societaria. Perché non è ancora stato reso noto l’organigramma completo? Perché una sola persona ricopre più ruoli contemporaneamente?

Merchandising assente: Non esistono iniziative di marketing per valorizzare il brand Manfredonia Calcio 1932. Questo è inaccettabile per una piazza con una storia calcistica così importante.

3. Iniziative per la comunità

Abbiamo sottolineato più volte il ruolo del calcio come strumento di integrazione e socializzazione. Ci aspettavamo progetti che coinvolgessero i giovani nelle scuole, ma nulla è stato fatto. Questa è un’occasione persa per avvicinare nuove generazioni alla nostra squadra e rafforzare il legame tra società e città.

Un appello per il futuro

Nonostante tutto, il nostro rispetto va ai calciatori, che continuano a lottare con impegno, consapevoli dei limiti attuali della rosa. Con questo comunicato non vogliamo scoraggiarli, ma ribadire che Manfredonia e la sua tifoseria meritano di più.

Chiediamo alla società di:

Ripristinare una gestione competente e professionale, con figure chiave come il direttore sportivo e il preparatore atletico.

Garantire trasparenza e rispetto verso i tifosi, che da sempre rappresentano il cuore pulsante del Manfredonia Calcio.

Avviare iniziative per valorizzare il brand e rafforzare il legame con la città, attraverso progetti per i giovani e un merchandising adeguato.

Il Manfredonia Calcio 1932 non è solo una squadra: è il patrimonio di un’intera città. La nostra storia calcistica e la nostra passione meritano rispetto. Non accetteremo mai un approccio superficiale e improvvisato.

Nota stampa a cura di Gradinata Est Manfredonia.