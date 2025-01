(TGCOM) Un incidente stradale avvenuto lo scorso 4 novembre sulla via Laurentina, a Roma, ha avuto conseguenze drammatiche: una ragazza di soli 13 anni, Gaia, ha perso la vita in un impatto devastante, mentre si trovava a bordo di un’auto insieme alla madre e ad un’amica di quest’ultima. Ora, per la morte della giovane, la madre della vittima, Giada Gerundo, 34 anni, è stata rinviata a processo con l’accusa di omicidio stradale. La donna, infatti, secondo l’accusa, non avrebbe imposto alla figlia di allacciare la cintura di sicurezza, una mancanza che la procura ritiene determinante per l’esito fatale dell’incidente.

La tragedia sulla via Laurentina

L’incidente si è verificato sulla via Laurentina, una delle principali arterie che collega Roma al litorale, il 4 novembre 2023. Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia stava viaggiando in macchina quando l’auto su cui viaggiavano è rimasta coinvolta in un sinistro. La madre e la figlia erano insieme all’amica della donna, che si trovava alla guida del veicolo. La giovane Gaia, purtroppo, non indossava la cintura di sicurezza al momento dell’impatto, e la sua morte è stata causata proprio da questa circostanza, secondo le indagini svolte dalla procura.

A far scattare l’inchiesta, dunque, sono stati i dettagli relativi al comportamento della madre. La procura ha accusato Giada Gerundo di non aver imposto alla figlia di allacciare la cintura, una negligente omissione che avrebbe avuto gravi conseguenze. La 34enne, madre di altri due figli, si trova ora a dover affrontare un procedimento giudiziario che potrebbe portarla a una condanna per omicidio stradale. La decisione di processarla è stata presa dal Giudice per le Udienze Preliminari (GUP), che ha rinviato a giudizio la donna accogliendo la richiesta della procura.

La posizione della difesa

Il difensore di Giada Gerundo, l’avvocato Gino Salvatori, ha immediatamente contestato le accuse, dichiarando che la madre avrebbe costretto la figlia ad allacciare la cintura di sicurezza. Secondo quanto sostenuto dal legale, la donna avrebbe fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza della giovane, ma la tragica fatalità dell’incidente ha fatto sì che Gaia non riuscisse a sopravvivere nonostante ogni precauzione.

“Dimostreremo l’innocenza della mia assistita”, ha dichiarato l’avvocato Salvatori. “Giada Gerundo ha fatto di tutto per far indossare la cintura a Gaia. La sua condanna, ingiusta, la sta pagando ogni giorno della sua vita, con il dolore e la sofferenza per la morte della figlia. Non si può giungere a una condanna senza prove certe e inoppugnabili.”

Il processo, che inizierà a fine anno, vedrà quindi la madre della 13enne difendersi dalle gravi accuse che la riguardano, in un contesto di enorme dolore e angoscia, data la tragedia che ha colpito la sua famiglia.

Il patteggiamento dell’amica alla guida

Nel contesto dell’incidente, un altro elemento importante è la posizione dell’amica della madre, che si trovava alla guida dell’auto al momento del sinistro. La donna ha richiesto di patteggiare una pena per omicidio stradale, accettando una condanna a due anni e dieci mesi di reclusione. Tale richiesta di patteggiamento, con il consenso della Procura, fa sì che l’amica della madre non dovrà affrontare un processo completo, ma dovrà comunque scontare la pena in carcere per la sua parte nell’incidente.

La discussione sulla responsabilità e la sicurezza stradale

La tragedia di Gaia ha sollevato anche ampie riflessioni sulla sicurezza stradale e sull’importanza dell’educazione alla prevenzione degli incidenti. La cintura di sicurezza è uno degli strumenti più efficaci per ridurre il rischio di morte o ferite gravi in caso di sinistro, e la sua mancata applicazione può costituire una negligenza grave. La legge italiana stabilisce che tutti i passeggeri di un veicolo devono indossare la cintura di sicurezza, e il non rispetto di tale obbligo può comportare responsabilità civili e penali, soprattutto quando si verificano incidenti mortali.

La figura materna, che solitamente rappresenta il primo baluardo della sicurezza per i propri figli, in questo caso è stata investita da un’accusa gravissima. Per la madre della 13enne, la sofferenza per la perdita della figlia è stata ulteriormente acuita dal peso della responsabilità penale, che ora la accompagna nella sua vita quotidiana.

Un processo che divide l’opinione pubblica

Il caso ha sollevato anche molte polemiche sull’interpretazione delle responsabilità in un incidente stradale, soprattutto quando si tratta di rapporti familiari. Alcuni ritengono che la madre non abbia avuto un comportamento adeguato, mentre altri, tra cui il legale della donna, ritengono che la tragedia sia stata una fatalità, e che non ci siano prove sufficienti per addebitare a Giada Gerundo la colpa della morte di Gaia.

Il processo che avrà inizio a fine anno sarà un momento fondamentale per chiarire la vicenda e stabilire le effettive responsabilità. Qualunque sia l’esito del processo, la madre di Gaia dovrà convivere con il dolore di aver perso sua figlia, una ferita che, a prescindere dalla condanna o assoluzione, non si rimarginerà mai.

In attesa del dibattimento, la comunità romana e l’opinione pubblica si interrogano sul caso, con una triste consapevolezza: in un incidente stradale, anche la più piccola omissione può avere conseguenze devastanti.