Un fine settimana caratterizzato dal maltempo è previsto sul Gargano, con condizioni atmosferiche che porteranno pioggia e, in alcune aree, anche neve. La situazione meteo richiede attenzione, soprattutto per chi intende mettersi in viaggio o svolgere attività all’aperto. La giornata di sabato sarà dominata dalla nuvolosità. Al mattino si prevede cielo coperto, con un peggioramento nel pomeriggio, quando sono attese deboli piogge. La situazione rimarrà invariata in serata, con precipitazioni diffuse ma di lieve entità. Nonostante le piogge, le temperature si manterranno relativamente stabili, non raggiungendo valori troppo rigidi.

Domenica il maltempo si intensificherà, con fenomeni più significativi nelle ore pomeridiane e serali. Durante la mattinata si registreranno rovesci di pioggia, ma con il calo delle temperature, nel pomeriggio è prevista pioggia mista a neve. La sera potrebbe segnare l’arrivo delle prime nevicate vere e proprie, specialmente nelle zone più elevate del Gargano. Con l’arrivo di pioggia e neve, si raccomanda prudenza alla guida, soprattutto lungo le strade interne e nelle aree collinari. Gli automobilisti sono invitati a munirsi di catene da neve o pneumatici invernali per affrontare eventuali difficoltà dovute al manto stradale scivoloso.

Il Gargano, noto per il suo paesaggio mozzafiato, regalerà uno scenario suggestivo con la possibile comparsa della neve. Tuttavia, le autorità invitano a non sottovalutare le condizioni atmosferiche e a seguire gli aggiornamenti meteo nelle prossime ore. I meteorologi continueranno a monitorare la situazione, fornendo dettagli utili per una migliore pianificazione del weekend. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Lo riporta ilmeteo.it