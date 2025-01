Mancato rinnovo di due contratti presso RSA 'Santa Maria di Pulsano': il gruppo 'A MONTE' incontra il sindaco

Nei giorni scorsi abbiamo incontrato il Sindaco e alcuni membri dell’Amministrazione Comunale per ricevere notizie in merito al mancato rinnovo del contratto di lavoro di due dipendenti della RSA “Santa Maria di Pulsano”. Abbiamo ricevuto rassicurazioni che sono state attivate tutte le interlocuzioni per tutelare i diritti dei due lavoratori. Con l’occasione, abbiamo anche sollecitato il Sindaco a porre l’attenzione sul servizio offerto, per far sì che gli ospiti della struttura ricevano la migliore assistenza possibile.

Il Gruppo “A MONTE” ha sottolineato che qualunque determinazione le Istituzioni interessate prenderanno a sostegno della buona conduzione della struttura vedranno il nostro sostegno e la nostra collaborazione, perché quando si parla degli interessi dei cittadini e della tutela dei diritti dei più fragili noi saremo sempre in prima fila.

Nota stampa a cura del Gruppo Consiliare “A MONTE” – Monte Sant’Angelo.