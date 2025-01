Manfredonia. Il 9 gennaio 2025, la Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato una delibera importante riguardo alle misure di compensazione ambientale e territoriale per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La proposta, presentata dall’Assessore alla “Sostenibilità, Qualità della vita e Comunità energetiche”, Dott.ssa Mariarita Valentino, mira a stabilire le modalità di attuazione di misure compensative a favore del Comune, in linea con le normative regionali e nazionali.

La delibera si inserisce nel contesto normativo che regola la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare alla luce della Legge Regionale Puglia n. 28 del 2022, che impone misure di compensazione ambientale in caso di realizzazione di impianti di energia rinnovabile. Queste misure sono state definite in risposta alla crescente concentrazione di impianti nella Regione Puglia, in particolare nell’area della Capitanata, e all’impatto che tali impianti potrebbero avere sull’ambiente e sul paesaggio.

Le Misure di Compensazione

Secondo la delibera, le misure di compensazione devono essere quantificate in misura pari al 3% dei proventi annuali derivanti dalla vendita dell’energia elettrica e dai relativi incentivi. L’importo delle compensazioni sarà destinato alla realizzazione di interventi che miglioreranno la qualità della vita dei cittadini e la sostenibilità ambientale del territorio. Le azioni previste comprendono, in ordine di priorità: la manutenzione e ristrutturazione del patrimonio comunale, interventi di forestazione urbana, la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici, e il miglioramento della mobilità sostenibile attraverso l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

albopretorio_000007353_001_gn_596

Altri interventi proposti riguardano la riduzione dell’inquinamento acustico e ambientale, la protezione contro il rischio idraulico e la promozione di comunità energetiche rinnovabili. Ogni progetto dovrà essere approvato dal Comune e inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche.

Accordi e Finanziamenti

Il Comune ha stabilito che le misure compensative saranno trasferite in un’unica soluzione al momento della stipula dell’accordo con i proponenti degli impianti. Inoltre, i fondi saranno utilizzati esclusivamente per le opere di compensazione ambientale e per interventi che perseguano obiettivi di miglioramento della qualità dell’ambiente. La realizzazione delle opere sarà subordinata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e alla messa in esercizio dell’impianto.

Il Comune si riserva la possibilità di integrare le opere previste con altre progettazioni, qualora l’importo delle misure compensative sia inferiore a quanto preventivato. Inoltre, l’amministrazione si impegna a coprire tutte le spese relative alla stipula delle convenzioni con le società proponenti.

La delibera, adottata con voto unanime, rappresenta un passo importante per la sostenibilità del territorio di Manfredonia, favorendo l’adozione di tecnologie rinnovabili e promuovendo la protezione ambientale. Con questo provvedimento, il Comune mira a garantire che gli impatti derivanti dalla produzione di energia rinnovabile siano compensati attraverso interventi concreti a beneficio della comunità locale.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, e verrà pubblicato sul sito web del Comune per garantirne la trasparenza amministrativa.