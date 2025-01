La Regione Puglia ha approvato la relazione riguardante l’attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare, con una scadenza fissata per il 30 giugno 2024. Tra i vari ambiti oggetto di analisi, i comuni di significative dimensioni e i progetti relativi al rafforzamento delle linee ferroviarie regionali, così come il potenziamento del trasporto pubblico locale, sono al centro di un’accurata valutazione.

Panorama generale dei progetti in Puglia

Secondo la relazione, emerge un quadro positivo per i soggetti attuatori, con un numero significativo di progetti in corso di esecuzione. Solo il 7% dei progetti non è stato ancora avviato, un dato che conferma un avanzamento generale abbastanza soddisfacente. Tuttavia, un aspetto che solleva preoccupazione è la bassa percentuale di pagamenti effettuati, che si attesta al 3,3% dell’importo totale dei progetti, ben al di sotto della media nazionale. Questo dato suggerisce che si rendono necessarie ulteriori analisi per comprendere le cause dei ritardi nei pagamenti e nelle spese. A tal proposito, la Sezione regionale di controllo intende approfondire le problematiche relative ai cronoprogrammi finanziari, per identificare gli interventi con i maggiori ritardi nelle spese.

Nel contesto dei comuni pugliesi coinvolti nel PNRR, Manfredonia emerge come uno degli attori da monitorare con attenzione. Sebbene il comune sia incluso nella lista dei destinatari dei fondi per il miglioramento delle infrastrutture locali, la relazione evidenzia alcuni rallentamenti nell’avanzamento dei progetti.

La Corte dei Conti, attraverso la Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha disposto l’analisi approfondita dei ritardi riscontrati e ha previsto ulteriori verifiche sulle tempistiche e la gestione dei fondi. La Sezione ha approvato la relazione con l’intento di monitorare con maggiore attenzione i progetti che presentano difficoltà di esecuzione o di spesa. Sarà essenziale, quindi, un’ulteriore valutazione sulla gestione dei fondi per Manfredonia, con l’obiettivo di garantire un’allocazione efficace e tempestiva delle risorse.

Il progresso dei progetti PNRR in Regione Puglia, e in particolare a Manfredonia, sarà essenziale per il miglioramento delle infrastrutture locali e per stimolare la crescita socio-economica. Sebbene il quadro complessivo sembri positivo, i ritardi nei pagamenti e le difficoltà di attuazione devono essere affrontati con urgenza, per garantire il rispetto dei cronoprogrammi e ottenere gli outcomes attesi entro il 2025. La Corte dei Conti continuerà a monitorare attentamente il percorso di attuazione del PNRR.

Provvedimento inviato ai Sindaci dei seguenti comuni: Altamura, Andria, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Brindisi, Cerignola, Corato, Fasano, Foggia, Francavilla Fontana, Gravina In Puglia, Grottaglie, Lecce Lucera, Manfredonia , Martina Franca, Massafra, Modugno, Molfetta, Monopoli, Nardò, Ostuni, San Severo, Taranto, Trani.

