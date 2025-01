Manfredonia si prepara a illustrare il nuovo accordo per l’igiene urbana nella zona portuale

Manfredonia, 11 gennaio 2025 – Lunedì 13 gennaio, alle ore 12.30, si terrà presso la Sala del Loggiato del Comune di Manfredonia una conferenza stampa dedicata alla presentazione dell’Accordo per il servizio di igiene urbana nell’area di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (Adspmam). L’incontro avrà lo scopo di illustrare i dettagli dell’accordo che mira a migliorare la gestione dei servizi di pulizia e igiene urbana nell’area portuale e nelle zone circostanti. L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto di riqualificazione e ottimizzazione dei servizi pubblici per garantire un ambiente più pulito e sicuro, rispondendo alle esigenze della comunità e degli operatori portuali.

Alla conferenza stampa interverranno figure di spicco delle istituzioni locali e regionali. Tra i relatori, Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia, che aprirà l’incontro, sottolineando l’importanza del servizio per la città e il territorio. Saranno presenti anche l’Ammiraglio Ispettore Vincenzo Leone, Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale, e Tito Vespasiani, segretario generale dell’ente. Il Direttore di esercizio Piero Bianco, infine, presenterà i dettagli operativi dell’accordo.

Questo accordo segna un passo importante verso un miglioramento delle infrastrutture e dei servizi, con l’obiettivo di rispondere in modo adeguato alle esigenze di una città che si affaccia sul mare e ha una forte identità portuale. L’iniziativa mira a valorizzare e tutelare l’ambiente urbano, con particolare attenzione alle aree limitrofe al porto, per garantire un alto livello di qualità della vita per i cittadini e gli operatori. La conferenza stampa si preannuncia come un momento di confronto importante per il futuro del servizio di igiene urbana nella zona, con l’attiva partecipazione delle autorità coinvolte.