La Procura di Padova ha avviato un’indagine per omicidio colposo, attualmente senza indagati, in seguito al decesso di Debora Danieli, 48 anni, residente a Ponte San Nicolò, avvenuto il 30 dicembre scorso nel reparto di Cardiochirurgia dell’Ospedale di Padova.

La donna sarebbe deceduta a causa di un’infezione provocata da un batterio altamente pericoloso, dopo otto mesi di sofferenze legate a complicazioni insorte durante il percorso di cura. Tutto era iniziato a gennaio 2024, quando le era stato diagnosticato un tumore al seno, per il quale era stata presa in carico dall’Istituto Oncologico Veneto (IOV) di Padova. Durante le cure oncologiche, era stata rilevata una malformazione cardiaca che aveva reso necessario interrompere i trattamenti per trasferirla nel reparto di Cardiochirurgia dell’Ospedale “Gallucci” di Padova, dove era stata sottoposta a un intervento al cuore.

Dopo l’operazione, la paziente era stata dimessa, ma era tornata in ospedale due settimane dopo per un nuovo ricovero d’urgenza. In quell’occasione, i medici avevano diagnosticato un’infezione da Staphylococcus Aureus, che si sospetta sia stata contratta durante l’intervento chirurgico.

Nonostante ripetuti ricoveri e trattamenti, l’infezione non era stata sconfitta, portando al tragico epilogo durante il periodo natalizio.

I familiari della donna, rappresentati dallo Studio3A, hanno presentato una denuncia ai carabinieri, chiedendo chiarimenti sulle modalità di gestione sanitaria e sulle cause che hanno portato al decesso. In risposta, il pubblico ministero ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia, affidando l’incarico a un team di tre esperti per condurre un accertamento tecnico irripetibile, data la complessità del caso.

