San Marco in Lamis: torna 'Gargano Slow', trekking enogastronomico sulla via Francigena

Domenica 12 gennaio su un’antica via di fede e storia: la Variante Michaelica della Via Francigena. Questo percorso straordinario ci condurrà da Stignano al Santuario di San Matteo Apostolo, per poi arrivare a San Marco in Lamis, attraversando luoghi intrisi di spiritualità e natura.

Il percorso

Un trekking ispirato alla fede, in cui esploreremo i paesaggi che hanno visto il passaggio dei nostri avi. Il tratto finale ci porterà nel suggestivo Canale della Faiarama, circondato da maestosi faggi, unici nella parte occidentale del Gargano. Visiteremo anche la biblioteca e il museo archeologico del Convento dei Frati, per immergerci nella storia e nella cultura del territorio.



Il gusto del Gargano

Nel primo pomeriggio, ci aspetta un workshop culinario e una degustazione di prodotti tipici, sapientemente preparati dall’Agriturismo Coppa di Mezzo. Sarà un’occasione per scoprire le eccellenze gastronomiche locali.

Il tutto nell’ambito del progetto “Prodotti Turistici a tema Festività Natalizie” promosso dalla Regione Puglia, un progetto, ideato e realizzato da Green Solutions srls in collaborazione con l’associazione Speleo Team Montenero, il Comune di San Marco in Lamis e altri partner locali. Obiettivo, valorizzare il patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico del Gargano, promuovendo un turismo sostenibile e responsabile.

Dettagli dell’evento

• Partenza:

• Ore 8:00 dal piazzale di San Matteo (San Marco in Lamis)

• Ore 8:30 dal piazzale di Stignano

• Prenotazione obbligatoria per chi utilizza la navetta da San matteo ( i posti sono limitati).

• Per chi arriva autonomamente a Stignano, sarà necessario organizzarsi per recuperare le auto al termine del percorso.

Un ringraziamento particolare agli amici di Senza Cemento” Gruppo Nordic Walking & Trekking che come sempre ci danno una mano per queste iniziative . Anche questa 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐞̀ 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐬𝐬𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐥 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐨 “#𝐖𝐞𝐀𝐫𝐞𝐢𝐧𝐏𝐮𝐠𝐥𝐢𝐚” 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐮𝐠𝐥𝐢𝐚.

Info: 338 6428362

Prenotazioni: solo per la navetta mandare la mail :garganoexploration@gmail.com

EVENTO GRATUITO !!!!