Sentenza di recente pubblicazione della Corte di Cassazione relativa al ricorso proposto da Giuseppe Ricco, nato il 03.01.1964 a Margherita di Savoia, che ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 11 novembre 2021. La Corte d’Appello di Bari aveva confermato la condanna di Ricco per reati di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, e ricettazione.

Il ricorso si basa su vari motivi, inclusi errori nella motivazione riguardo alla responsabilità di Ricco per i tentativi di omicidio, in particolare riguardo agli episodi del 16, 23 e 26 gennaio 2019, e sul trattamento delle prove. La difesa ha sostenuto che l’imputato non fosse coinvolto in atti attuativi di un omicidio, ma in sopralluoghi, e ha contestato l’interpretazione delle intercettazioni telefoniche tra Ricco e altri coimputati.

Nel valutare la responsabilità di Ricco, la Corte di Cassazione ha respinto le doglianze difensive, ritenendo che la Corte d’Appello avesse correttamente applicato le prove. In particolare, si è sottolineato che i movimenti degli imputati e le conversazioni intercettate dimostravano che non si trattava di semplici sopralluoghi, ma di una fase attuativa del crimine pianificato, con l’intenzione di eseguire gli omicidi se le condizioni lo avessero permesso.

L’episodio del 26 gennaio, in cui Ricco si è presentato armato davanti a una casa, è stato anch’esso ritenuto un tentativo di omicidio, e la sua decisione di allontanarsi senza compiere l’atto è stata esclusa dalla Corte come desistenza volontaria, considerando che non si trattava di una scelta libera, ma influenzata dalla presenza di videocamere di sorveglianza.

La sentenza ha anche trattato la ricettazione di un’auto utilizzata per uno dei tentati omicidi, respingendo l’argomento della difesa che sosteneva la mancanza di una “conoscenza implicita” da parte di Ricco.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la condanna di Giuseppe Ricco, sostenendo che la motivazione della Corte d’Appello fosse congrua, logica e ben fondata.